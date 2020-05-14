Son dakika... Canlı blog | Corona virüste son gelişmeler! Dünyada neler oluyor?

18.13: Çin'den, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yöneltilen eleştirilere, "virüsün dünyanın her yerinde her zaman ortaya çıkabileceği" cevabı verildi.



16.36: İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bin 614'e yükseldi. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 428 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 33 bin 614'e çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 446 artarak 233 bin 151 oldu.

16.07: Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor. Polonya'da kuaför, restoran ve kafeler 18 Mayıs'ta açılacak. Çekya, Avusturya ve Slovakya ile sınırlarını haziranda açacak. Slovenya'da kreşler 18 Mayıs'ta, spor salonları 23 Mayıs'ta yeniden açılacak

16.06: Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 294 kişi hayatını kaybetti.

15.26: Tunus hükümeti, yarından itibaren yeni tip koronavirüs kısıtlamalarını hafifletmeye başlayacaklarını açıkladı.

12.56: İspanya'da Kovid-19 nedenli günlük ölüm sayıları tekrar 200'ün üzerine çıktı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 217 artarak toplamda 27 bin 321'e çıktı. Koronavirüs bulaşan sağlık personeli sayısı 50 bin 88'e yükseldi. İlk test sonuçlarına göre İspanyolların sadece yüzde 5'i antikora sahip