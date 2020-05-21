Son dakika | Canlı blog: Corona virüsü can almaya devam ediyor! Korkutan rakamlar

Corona virüsü ile ilgili yaşanan son gelişmeleri sizler için aktarıyoruz...



19.23: Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgi kirliliği ile mücadele için küresel bir girişimi hayata geçirdi.

''Verified'' isimli küresel girişimle, bilim, yerel ve küresel iş birlikleri çözümler ve dayanışma gibi alanlarda, sivil toplum, özel sektör, medya ve sosyal medya iş birliğiyle bilgi paylaşımı yapılacak. ''Bilgi gönüllüleri'' doğru ve güvenilir içerik paylaşımları yapacak.

19.04: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 32 bin 486'ya yükseldi.

18.59: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 424 kişi hayatını kaybetti.



18.39: Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 kişi artarak, 121’e yükseldi.



18.26: Katar İslami İşler ve Vakıflar Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle bayram namazının evlerde kılınacağını duyurdu.



18.13: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 12, Kuveyt'te 5, Fas'ta 2, Katar'da 1 kişi daha hayatını kaybederken, Umman, Bahreyn, Lübnan, Libya, Filistin ve Tunus'ta ise vaka sayıları arttı.

18.09: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artışla 27 bin 940'a yükseldi.

17.15: Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e ulaştı.

17.03: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1422 artarak 95 bin 16'ya yükseldi.

16.30: Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 95 bini geçti.











15.53: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair önlemleri gevşettikleri bu dönemin ekonomide "motoru yeniden çalıştırma zamanı" olduğunu ve aşı bulununcaya kadar bekleyemeyeceklerini söyledi.

13.25: Asya ülkelerinden Filipinler’de 213, Tayland’da 3 yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptandı.

13.03: Mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesinin ardından ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda limana çekilen "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi yeniden denize açıldı.













12.14: Latin Amerika ülkesi Meksika'nın başkent Meksiko'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin 1 Haziran'dan itibaren aşamalı olarak kaldırılacağı bildirildi.

08.09: Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 888 kişi daha yaşamını yitirdi.