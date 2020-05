Son dakika | Canlı blog: Dünyada corona virüste neler oluyor?

Corona virüse dair yaşanan son gelişmeleri aktarıyoruz.

06.40: ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1155'e yükseldiği bildirildi.



02.40: Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 113 sağlık çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.



02.23: Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Mısır'da 12, Cezayir'de 6, Sudan, Çad ve Sierra Leone'de 3'er, Fas, Togo ve Kenya'da 2'şer kişi hayatını kaybetti.



01.06: Dünya genelinde corona virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 300 bini geçti.



00.54: Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 bini geçti.



00.51: Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında immün plazma tedavisine izin verildi.



00.16: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 1051'e, Ekvador'da ise 900'e yükseldi.

23.50: Doğu Afrika'daki ada ülkesi Komorlar Birliği'nde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

23.52: Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 435 kişi hayatını kaybetti.



23.14: Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 135'e yükseldi.

23.02: Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, abluka altındaki Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışanların yüzde 73'ünün işini kaybettiğini belirtti.

21.32: New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında kentteki metroların her gün 01.00-05.00 saatleri arasında dezenfeksiyon işlemleri için kapatılacağını açıkladı.



21.25: ABD'nin New York eyaletinde polise yapılan şikayet üzerine, bir cenaze evinin önünde soğutma sistemi olmayan 2 kamyona yüklenmiş onlarca cenaze bulundu.

20.26: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 289 artarak 24 bin 376'ya yükseldi.



19.53: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

19.17: Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini aştı.



19.11: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler s ürüyor. Belarus'ta 846, Kazakistan'da 151, Moldova'da 126, Azerbaycan'da 38 yeni vakaya rastlandı

19.08: Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 285 artarak 27 bin 967'ye yükseldi.



19.08: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 26 bin 711'e yükseldi.



19.05: Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ibadethaneler, müzeler, hayvanat bahçeleri ve çocuk parkları tekrar açılacak.



18.52: Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının doğuracağı ekonomik sonuçlarla mücadele için uluslararası toplumun birlik olması gerektiğini söyledi.

18.43: ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ''insan yapımı'' olmadığı ve ''genetiğiyle oynanmadığı'' sonucuna ulaştığını açıkladı.









18.36: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti.

18.11: Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan gazeteciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde basın mensuplarına yönelik getirilen kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

17.44: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 105'e, Kuveyt'te 26'ya, Umman'da 11'e yükseldi. Bahreyn, Fas, Lübnan ve Irak'ta vaka sayıları arttı.

17.11: ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e çıktı.