MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika | Canlı blog: Dünyada corona virüste neler oluyor?
ABONE OL
01.05.2020 - 03:29 | | AA

Son dakika | Canlı blog: Dünyada corona virüste neler oluyor?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan corona virüste son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini aştı. ABD'de, corona virüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e çıktı.

Son dakika | Canlı blog: Dünyada corona virüste neler oluyor?

Corona virüse dair yaşanan son gelişmeleri aktarıyoruz.

06.40: ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1155'e yükseldiği bildirildi.

02.40: Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 113 sağlık çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. 

02.23: Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Mısır'da 12, Cezayir'de 6, Sudan, Çad ve Sierra Leone'de 3'er, Fas, Togo ve Kenya'da 2'şer kişi hayatını kaybetti. 

01.06: Dünya genelinde corona virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 300 bini geçti.

00.54:  Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 bini geçti. 

00.51: Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında immün plazma tedavisine izin verildi. 

00.16: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 1051'e, Ekvador'da ise 900'e yükseldi.

23.50: Doğu Afrika'daki ada ülkesi Komorlar Birliği'nde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

23.52: Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 435 kişi hayatını kaybetti.

23.14: Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 135'e yükseldi. 

23.02: Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, abluka altındaki Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışanların yüzde 73'ünün işini kaybettiğini belirtti.

21.32: New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında kentteki metroların her gün 01.00-05.00 saatleri arasında dezenfeksiyon işlemleri için kapatılacağını açıkladı. 

21.25: ABD'nin New York eyaletinde polise yapılan şikayet üzerine, bir cenaze evinin önünde soğutma sistemi olmayan 2 kamyona yüklenmiş onlarca cenaze bulundu.

20.26: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 289 artarak 24 bin 376'ya yükseldi.

19.53: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

19.17: Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini aştı.

19.11: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler s ürüyor. Belarus'ta 846, Kazakistan'da 151, Moldova'da 126, Azerbaycan'da 38 yeni vakaya rastlandı

19.08: Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 285 artarak 27 bin 967'ye yükseldi.

19.08: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 26 bin 711'e yükseldi.

19.05: Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ibadethaneler, müzeler, hayvanat bahçeleri ve çocuk parkları tekrar açılacak. 

18.52: Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının doğuracağı ekonomik sonuçlarla mücadele için uluslararası toplumun birlik olması gerektiğini söyledi. 

18.43: ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ''insan yapımı'' olmadığı ve ''genetiğiyle oynanmadığı'' sonucuna ulaştığını açıkladı. 

Son dakika | Canlı blog: Dünyada corona virüste neler oluyor



18.36: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti.

18.11:  Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan gazeteciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde basın mensuplarına yönelik getirilen kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu. 

17.44: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 105'e, Kuveyt'te 26'ya, Umman'da 11'e yükseldi. Bahreyn, Fas, Lübnan ve Irak'ta vaka sayıları arttı.

17.11: ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yalova'da kumar oynayan 6 kişiye corona virüs tedbirlerini ihlalden ceza

Yalova'da kumar oynayan 6 kişiye corona virüs tedbirlerini ihlalden ceza

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Emekli polis otel odasında ölü bulundu

Emekli polis otel odasında ölü bulundu

Sıradaki Haber