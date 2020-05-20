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20.05.2020 - 18:11 | | AA

Son dakika: Canlı blog | Dünyada neler oluyor? Corona virüste son gelişmeler

Corona virüse dair tüm dünyadan son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İspanya'dan gelen habere göre; ülkede 95 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 27 bin 873 oldu

Son dakika: Canlı blog | Dünyada neler oluyor? Corona virüste son gelişmeler

İşte yaşanan son gelişmeler

19.17: ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 2021'in ortalarına kadar bulunamayacağı ve salgının tekrar edebileceğini hesap ederek hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

19.05: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 363 artarak 35 bin 704'e yükseldi.

19.03: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a yükseldi.

18.49: Doğu Afrika ülkesi Burundi’de halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği seçimler için sandığa gitti.

18.16: Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 339'a çıktı. Libya'da ise vaka sayısı 69 oldu

18.06: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 27 bin 873'e çıktı.

17.25: ABD'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1530 artarak 93 bin 594'e yükseldi.

17.03: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 194'e, Kuveyt'te 124'e, Katar'da 16'ya, Umman'da 28'e yükselirken, Lübnan, Bahreyn ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

15.53: Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 5 bin 748'e çıktı.

15.24: Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 561'e yükseldi. Ülkede Ramazan Bayramı'nın ilk iki günü 13.00- 07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

12.58: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 64 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 183'e, vaka sayısı ise 126 bin 949'a yükseldi.

12.58: Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı, son 24 saatte 1931 kişi artarak 45 bin 897'ye yükseldi.

12.16: Çin’de son 24 saatte 5 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bazı okullar eğitime başladı.

11.01: Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin 2 Haziran'dan itibaren aşamalı kaldırılacağı bildirildi.

10.00: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyonu aştı.

08.33: Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1179 artarak 17 bin 971'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 271 bin 628'e çıktı

 

    Türkiye günlük corona virüs tablosu (20 Mayıs 2020)Sağlık Fahrettin Koca Türkiye'nin corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise binin altına düştü.
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