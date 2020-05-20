Son dakika: Canlı blog | Dünyada neler oluyor? Corona virüste son gelişmeler

İşte yaşanan son gelişmeler



19.17: ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 2021'in ortalarına kadar bulunamayacağı ve salgının tekrar edebileceğini hesap ederek hazırlık yaptığı ortaya çıktı.



19.05: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 363 artarak 35 bin 704'e yükseldi.



19.03: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a yükseldi.



18.49: Doğu Afrika ülkesi Burundi’de halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği seçimler için sandığa gitti.



18.16: Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 339'a çıktı. Libya'da ise vaka sayısı 69 oldu

18.06: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 27 bin 873'e çıktı.



17.25: ABD'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1530 artarak 93 bin 594'e yükseldi.

17.03: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 194'e, Kuveyt'te 124'e, Katar'da 16'ya, Umman'da 28'e yükselirken, Lübnan, Bahreyn ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

15.53: Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 5 bin 748'e çıktı.

15.24: Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 561'e yükseldi. Ülkede Ramazan Bayramı'nın ilk iki günü 13.00- 07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

12.58: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 64 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 183'e, vaka sayısı ise 126 bin 949'a yükseldi.

12.58: Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı, son 24 saatte 1931 kişi artarak 45 bin 897'ye yükseldi.

12.16: Çin’de son 24 saatte 5 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bazı okullar eğitime başladı.

11.01: Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin 2 Haziran'dan itibaren aşamalı kaldırılacağı bildirildi.

10.00: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyonu aştı.

08.33: Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1179 artarak 17 bin 971'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 271 bin 628'e çıktı