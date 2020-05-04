Son dakika: Canlı blog | Dünyada neler oluyor? Corona virüste yaşanan son gelişmeler
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktığı düşünülen ve kısa zaman içinde tüm dünyaya yayılan corona virüste son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Salgının yeni merkezi haline gelen ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1142 artarak 68 bin 636'ya yükseldi.
Corona virüste dünya genelinde yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz.
18.53: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için 500 milyon avro destek sağlayacağını belirtti.
18.47: Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen, artemisia maddesi bazlı enjekte edilebilir ilacın klinik deneylerini bu hafta başlatacaklarını duyurdu.
18.41: İngiliz bilim insanları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılacak yeni bir ilacı insanlar üzerinde denemeye başladı.
İlacı geliştiren şirketin üst düzey yöneticisi Richard Marsden, Kovid-19'un, vücutta bu proteinin üretilmesini engellediğini; yeni ilacın ise proteini, püskürtme yöntemiyle doğrudan solunum yoluna gönderdiğini anlattı.
18.20: Almanya'da kaydedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının gerçekte 1,8 milyon olabileceği ifade edildi.
Araştırma kapsamında, ülkede Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Heinsberg kentinin Gangelt beldesinde, 600 hane halkından yaklaşık 1000 kişiyle görüşüldü.
17.43: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 13 bin 447'ye ulaştı.
17.33: Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için 525 milyon avro destek sağlayacağını söyledi.
17.10: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1142 artarak 68 bin 636'ya yükseldi.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
15.34: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa’da en çok etkilediği İtalya’da salgına yönelik sıkı tedbirler bugünden itibaren kademeli olarak gevşetilmeye başlandı.
Salgın nedeniyle son 2 ayda 28 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte'nin "virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak tanımladığı 2. aşama bugün resmen başladı.