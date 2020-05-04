Son dakika: Canlı blog | Dünyada neler oluyor? Corona virüste yaşanan son gelişmeler

Corona virüste dünya genelinde yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz.



18.53: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için 500 milyon avro destek sağlayacağını belirtti.

18.47: Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen, artemisia maddesi bazlı enjekte edilebilir ilacın klinik deneylerini bu hafta başlatacaklarını duyurdu.



18.41: İngiliz bilim insanları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılacak yeni bir ilacı insanlar üzerinde denemeye başladı.



İlacı geliştiren şirketin üst düzey yöneticisi Richard Marsden, Kovid-19'un, vücutta bu proteinin üretilmesini engellediğini; yeni ilacın ise proteini, püskürtme yöntemiyle doğrudan solunum yoluna gönderdiğini anlattı.





18.20: Almanya'da kaydedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının gerçekte 1,8 milyon olabileceği ifade edildi.



Araştırma kapsamında, ülkede Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Heinsberg kentinin Gangelt beldesinde, 600 hane halkından yaklaşık 1000 kişiyle görüşüldü.









17.43: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 13 bin 447'ye ulaştı.



17.33: Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için 525 milyon avro destek sağlayacağını söyledi.

17.10: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1142 artarak 68 bin 636'ya yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.









15.34: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa’da en çok etkilediği İtalya’da salgına yönelik sıkı tedbirler bugünden itibaren kademeli olarak gevşetilmeye başlandı.

Salgın nedeniyle son 2 ayda 28 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte'nin "virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak tanımladığı 2. aşama bugün resmen başladı.