Son dakika: Canlı blog | Dünyanın gözü kulağı bu rakamlarda... Artıyor

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19.01: Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 265 milyar doların üzerinde ekonomik yardım paketi sağlanacağını duyurdu.

18.36: Beyaz Saray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerleşkeye giren tüm gazetecilere günlük olarak virüs testi yapılacağını açıkladı.



18.04: Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı. Koronavirüs nedeniyle Kuveyt'te 10, Suudi Arabistan'da 9 kişi daha yaşamını yitirdi. Vaka sayıları Suudi Arabistan'da 42 bin 925'e, Katar'da 25 bin 149'a, Kuveyt'te 10 bin 277'ye çıktı

17.36: İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 627 artarak 32 bin 692 oldu.

17.11: ABD'de covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1931 artarak 81 bin 987’ye ulaştı.

12.50: İspanya'da bir günde corona virüsten 176 can kaybı daha gerçekleşti ve ölü sayısı 26 bin 920 oldu. İspanya'da bir gün önce 123 ölüm açıklanmıştı.

12.00: Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin'de, son 24 saatte yalnızca bir vaka saptandı. Pozitif çıkan test, yurt dışı kaynaklı.

Son bir günde can kaybının görülmediği Çin'de, salgının sıfır noktası Wuhan kentinde yeni vakaların ortaya çıkması üzerine tüm şehirde test yapılması planlanıyor.

10.40 : Rusya, bir günde 10 bin 899 testin daha pozitif sonuç vermesiyle dünya genelinde ikinci sıraya çıktı. İngiltere ve İspanya'yı geride bırakan Rusya'daki vakaların toplamı 232 bin 243'e ulaştı.

5,8 milyon testin yapıldığı ülkedeki can kayıpları ise, 107 artışla 2 bin 116.

09.55 : Salgının yeni merkez üssü Rusya'da, St. Petersburg kentindeki bir hastanede yangın çıktı.