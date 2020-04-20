Son dakika... Canlı blog | Dünyaya corona virüste yaşanan son gelişmeler

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüste gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. En son haberleri anbean aktarıyoruz.



18.12: Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dikkatli olmayı sürdürmek gerektiğini söyledi.

17.57: Afrika ülkelerinden Kenya ve Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 150 kişi yakalandı.

17.13: İngiltere'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağışıklık sağlaması hedeflenen bir potansiyel aşının insanlar üzerinde test edilmeye başlanacağı duyuruldu.

17.00: ABD'de can kaybı 40 bini aştı. Son 24 saatte 1590 Covid-19 hastasının daha yaşamını yitirmesiyle ABD dünyada 40 bin ölümü gören ilk ülke oldu.

16.55: Portekiz’in başkenti Lizbon’da sığınmacılara ev sahipliği yapan misafirhanede kalan 180 kişiden 138’inde corona virüs tespit edildi. Sığınmacıların karantina altına alındığı bildirildi.