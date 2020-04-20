Son dakika... Canlı blog | Dünyaya corona virüste yaşanan son gelişmeler
Corona virüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyada 2 milyon 430 bin kişi corona virüs taşıyor. Virüse yakalanan 166 bin kişi hayatını kaybederken, 637 binin üstünde kişi sağlığına kavuştu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüste gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. En son haberleri anbean aktarıyoruz.
18.12: Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dikkatli olmayı sürdürmek gerektiğini söyledi.
17.57: Afrika ülkelerinden Kenya ve Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 150 kişi yakalandı.
17.13: İngiltere'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağışıklık sağlaması hedeflenen bir potansiyel aşının insanlar üzerinde test edilmeye başlanacağı duyuruldu.
17.00: ABD'de can kaybı 40 bini aştı. Son 24 saatte 1590 Covid-19 hastasının daha yaşamını yitirmesiyle ABD dünyada 40 bin ölümü gören ilk ülke oldu.
16.55: Portekiz’in başkenti Lizbon’da sığınmacılara ev sahipliği yapan misafirhanede kalan 180 kişiden 138’inde corona virüs tespit edildi. Sığınmacıların karantina altına alındığı bildirildi.