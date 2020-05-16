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16.05.2020 - 18:20 | | AA / DHA

Son dakika: Canlı blog | İngiltere karıştı! Maske takmadan parkta toplandılar...

Tüm dünyadan corona virüse dair yeni haberler gelmeye devam ediyor. İngiltere'de corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 34 bin 466 oldu. Öte yandan Londra'da corona virüs için uygulanan önlemleri protesto etmek için toplanan bir grup sokaklardaydı. Dünya genelinde virüs yüzünden ölenlerin sayısı 310 bini geçti.

Son dakika: Canlı blog | İngiltere karıştı! Maske takmadan parkta toplandılar...

19.04: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 153 artarak 31 bin 763'e yükseldi.

19.02: Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 310 bini geçti.

18.47: Cezayir Din İşleri Bakanlığı Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tokalaşmayı ve sarılmayı yasaklayan fetva yayımladı.

18.23: Fransa Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Frederic Vidal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının 18 aydan önce hazır olamayacağını söyledi.

17.41: Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye dönük sokağa çıkma kısıtlamaları Londra’da protesto edildi.

17.35: İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarına karşı olanlar yeniden sokaklara çıkarak eylem yaptı. Polis aralarında Eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in ağabeyi ve aynı zamanda İngiliz hava tahmincisi olan Piers Corbyn de aralarında olduğu bir kaç kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika: Canlı blog | İngiltere karıştı Maske takmadan parkta toplandılar...


17.35: Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma derecesini belirlemek için kapsamlı saha taramasına başlanacağını duyurdu.

17.20: İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 34 bin 466 oldu.

17.14: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1580 artarak 88 bin 550'ye yükseldi.

14.09: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 102 artarak 27 bin 563'e çıktı.

10.35: Güney Amerika ülkelerinden Brezilya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 824 kişi daha hayatını kaybetti.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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