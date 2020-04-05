Son dakika | Canlı blog - İtalya kabusu yaşıyor! Ölü sayısı 15 bin 887'ye yükseldi
Son dakika haberine göre; Günlük ölüm rakamlarının düşmeye devam ettiği İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi. Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçti.
Corona virüs için hangi ülke hangi tedbirleri alıyor? Corona virüsün tedavisi için yapılan araştırmalarda gelinen durum ne? Corona virüs ile ilgili tüm gelişmeleri
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19:42 Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçti.
19.11: Günlük ölüm rakamlarının düşmeye devam ettiği İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi.
18.28: Etiyopya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Etiyopya Sağlık Bakanı Lia Tadesse, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede 60 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.
17.59: Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Balkan ülkelerinde 392 kişi hayatını kaybetti.
17.58: Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
17.53: Afrika kıtasında yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 8 bin 500'ü geçti.