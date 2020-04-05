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05.04.2020 - 19:14 | | AA

Son dakika | Canlı blog - İtalya kabusu yaşıyor! Ölü sayısı 15 bin 887'ye yükseldi

Son dakika haberine göre; Günlük ölüm rakamlarının düşmeye devam ettiği İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi. Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçti.

Son dakika | Canlı blog - İtalya kabusu yaşıyor! Ölü sayısı 15 bin 887'ye yükseldi

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19:42 Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçti.

19.11: Günlük ölüm rakamlarının düşmeye devam ettiği İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi.

Son dakika | Canlı blog - İtalya kabusu yaşıyor Ölü sayısı 15 bin 887ye yükseldi



18.28: Etiyopya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk  ölüm gerçekleşti. Etiyopya Sağlık Bakanı Lia Tadesse, Twitter'dan yaptığı açıklamada,  ülkede 60 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

17.59: Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Balkan ülkelerinde 392 kişi hayatını kaybetti.

17.58: Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, yeni tip  coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

17.53: Afrika kıtasında yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka  sayısı 8 bin 500'ü geçti. 

 
Şiddetli rüzgar kenti vurduMeteoroloji'nin fırtına için turuncu uyarı verdiği kentte, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bir apartmanın çatısı uçtu.
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