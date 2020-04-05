Son dakika | Canlı blog - İtalya kabusu yaşıyor! Ölü sayısı 15 bin 887'ye yükseldi

Corona virüs için hangi ülke hangi tedbirleri alıyor? Corona virüsün tedavisi için yapılan araştırmalarda gelinen durum ne? Corona virüs ile ilgili tüm gelişmeleri

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19:42 Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçti.

19.11: Günlük ölüm rakamlarının düşmeye devam ettiği İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi.









18.28: Etiyopya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Etiyopya Sağlık Bakanı Lia Tadesse, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede 60 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

17.59: Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Balkan ülkelerinde 392 kişi hayatını kaybetti.

17.58: Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

17.53: Afrika kıtasında yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 8 bin 500'ü geçti.