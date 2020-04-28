Son dakika: Canlı blog | Kabus sürüyor! Corona virüste ölüm sayısı...

Corona virüste dünyada yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyoruz

19.09: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 21 bin 678'e yükseldi.



19.01: İtalya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 382 artarak 27 bin 359’a yükseldi.



18.55: Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yurt içi ve dışı ticari uçuşlar, 1 Eylül'e kadar durduruldu.



18.25: Kovid-19 nedeniyle Suudi Arabistan'da 8, Kuveyt'te 1 kişi daha hayatını kaybetti.



18.17: Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin başkenti Surabaya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısmı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

18:16: Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kademeli olarak kaldırılacak.

17.49: ABD'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kadınlardan ziyade erkeklerde daha ağır seyretmesi veya ölümlere yol açmasının nedeninin, cinsiyet hormonları olup olmadığının anlaşılması için iki klinik deney yapılacak.

17.20: Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransız Ulusal Meclisi'nde 11 Mayıs’tan sonra hükümetin normalleşme için kademeli olarak atacağı adımları açıklıyor. Bu plan daha sonra Ulusal Meclis'te oylanacak.

Başbakan Philippe, "Sokağa çıkma kısıtlarının 11 Mayıs’ta kaldırılması yeni vaka sayısının günlük 3 binin altında kalmasına bağlı. Eğer göstergeler kötüyse, sınırlandırmalar 11 Mayıs’ta kaldırılmayacak" dedi.