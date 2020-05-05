Son dakika... Canlı Blog: New York Times gizli belgeye ulaştı! Haziran cehenneme dönecek

Yerkürede 252 bin insanı öldüren corona virüs salgını, bu sabah itibariyle 3 milyon 650 bini aşkın kişiye bulaşmış durumda. Gemişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

14.30 : Nijer Çalışma ve İstihdam Bakanı Mohamed ben Omar pazar günü tedavi gördüğü Niamey Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Mensubu olduğu Demokrat Partisi (PSD), 55 yaşındaki Omar’ın yeni tip corona virüs nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Ulusal televizyon kanalı Tele Sahel hayatını kaybeden bakanın yüzünde maske ile "Covid-19'un ciddiye alınması gereken ölümcül bir virüs olduğu ve hızla yayıldığı ancak disiplinli davranarak virüsten korunabileceği" uyarısı yaptığı bir konuşmasını yayınladı.

755 Kovid-19 vakası görülen Nijer’de virüs bulaşan 37 kişi yaşamını yitirirken 534 kişi sağlığına kavuştu.

14.05 : TRUMP'IN MASASINA KONULAN GİZLİ BELGE





ABD’de New York Times gazetesinin elde ettiği bir gizli belgeye göre, Beyaz Saray, corona virüs salgınında şu anda 1750 civarında olan günlük can kaybının 1 Haziran itibarıyla 3000’e yükselebileceği tahmininde bulunuyor. Bu yüzde 70 artış ifade ediyor.

Yönetimin salgın modellemesini temel alan tahminlere göre, şu an günlük 25 bin civarında olan vaka artış sayısı da 200 bine çıkabilir.

Washington Üniversitesi’ndeki Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü, Ağustos ayı başında ABD’de ölüm sayısının 135 bine ulaşabileceği tahmininde bulunuyor.

Daha önceki tahminler bu sayıyı 60 bin olarak öngörmüştü. Son veriler ülkede can kaybı sayısının şimdiden 68 bini aştığını gösteriyor.

Ülkede salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaları gevşeten eyaletlerin sayısı ise artıyor.

13.35 : Almanya’daki halk sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede yeni corona virüs vakalarının düşmeye devam ettiğini açıkladı.

Enstitü, enfekte bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısını ifade eden ve birkaç gün önce 1’e doğru yaklaşan R katsayısının 0,71’e düştüğünü kaydetti.

Geçen hafta 700 ile 1.600 arasında değişen yeni vaka sayıları Pazartesi günü 685’e düştü.

RKI, ülkedeki toplam Covid-19 vaka sayısının 163 bin 860, can kaybının ise 6.831 olduğunu bildirdi.

RKI başkanı Lothar Wieler, R katsayısının düşmesini “çok iyi haber” olduğunu, ancak sayıların artmaması için sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi gerektiğini, bunun uzun süre "yeni normal" olacağını söyledi. Wieler, ayrıca ikinci, hatta belki de üçüncü dalga salgına karşı uyarıda bulundu.

“Bilim insanlarının büyük çoğunluğu ikinci dalganın kesin olduğunu söylerken, birçoğu da üçüncü dalga tahmininde bulunuyor” diyen Wieler, gelecekteki dalgalar için ülkelerin daha hazırlıklı odluğunu söyledi.

Almanya’da yapılan günlük test sayısının 142 bin olduğunu belirten Wieler, ksııtlamalar gevşetilmeye başlandığı için bu sayıyı artırmanın önemli olduğunu belirtti.

12:55 İran'da 1323 yeni teşhis konuldu, vakalar 99 bin 970'e yükseldi.

Tahran yönetimi, hayatını kaybedenlerin sayısının ise son 24 saatte 63 artışla 6 bin 340 olduğunu bildiriyor.

12.40 : HEMŞİRE VE DOKTORLAR SARAYA YERLEŞTİ





Meksika'da, Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlık çalışanları, sade yaşamıyla tanınan Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un yaşamayı reddettiği, lüks cumhurbaşkanlığı sarayında kalacak.

Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsü'ne (IMMS) bağlı üç hastanenin çalışanları, Lopez Obrador'un 2018 sonunda iktidara gelmesinden sonra kültür merkezine çevirdiği Los Pinos adlı sarayda geçici olarak barınmaya başlayacak.





Obrador ve ailesi başkent Mexico City'nin merkezindeki Ulusal Saray'da bulunan bir dairede kalıyor.



IMSS Direktörü Zoe Robledo 58 doktor ve hemşirenin Pazartesi gününden itibaren sarayda kalmaya başlayacağını açıkladı.





Robledo ayrıca IMSS çalışanları arasında yapılan bir ankette, uzun yolculuktan kaçınmak ve ailelerine hastalığı bulaştırmak istemeyen çalışanların yüzde 86'sının geçici barınma istediğini belirtti.

Meksika'da 23.741 vaka kayıtlara geçerken, 2.154 kişi hayatını kaybetti.

12.25 : Belçika'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti. Son 24 saatte meydana gelen 97 ölümle birlikte, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 16'ya yükseldi.

Bugüne kadar kaydedilen ölümlerin yüzde 53'ü evde ya da yaşlı bakım merkezlerinde, yüzde 46'sı da hastanelerde meydana geldi.

Geçen hafta azalma eğilimi gösteren, hastaneye kabul sayıları da, son üç günde artış göstermeye başladı. Önceki gün 59 yeni kişi hastaneye yatırılırken, dün 77, bugün ise 84 kişi hastaneye kabul edildi.

Hastanelerde, 655'i yoğun bakımda olmak üzere, 3 bin 44 hastanın tedavisi sürüyor. Son 24 saatte 242 yeni vakanın tespit edildiği Belçika'da toplam hasta sayısı 50 bin 509'a çıktı.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, Çarşamba günü toplanarak, Pazartesi günü başlayan önlemlerin gevşetilmesi sürecini değerlendirecek. Konsey, yeni veriler ışığında krizden çıkışın ikinci aşaması için karar verecek.

12.10 : İspanya'da son 24 saatte 185 ölüm daha gerçekleşti, corona virüs kurbanlarının sayısı 25 bin 613'e ulaştı.

Avrupa ülkesinde Pazar ve Pazartesi günleri 164'er can kaybı kayıtlara geçmişti. Böylece, İspanya'daki vakalar son üç gündür 200'ün altında kalmış oldu.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vaka sayısında ise 1318 artış kaydedildiğini, toplam sayının 219 bin 329'a ulaştığını açıkladı.

11.45 : Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir Covid-19 hastasının hastaneden kaçması paniğe yol açtı.

Yerel medya, 1 Mayıs'ta test sonucu belli olan ve Kinkanda Hastanesi'nde tedavi gören 42 yaşındaki erkeğin, hafta sonu hastaneden kaçtığını bildiriyor.

11.35 : Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da Covid-19 bir günde 207 can aldı. Ölü sayısının 3 bin 981'e çıktığı Kanada'da, vakalar ise 1298 artışla 60 bin 772 oldu.

British Columbia Hemşireler Sendikası Başkanı Christine Sorensen, 20 Mart’tan bu yana yetersiz ekipmanlarla çalıştıklarını söylüyor. Sorensen, "Bazı acil servislerde, şu anda bakkallarda bulunanlar gibi pleksiglas engellerin bile olmadığı teşhis masaları var. Yeterli önlük, eldiven, yüz siperi ve N95 solunum maskesi yok. Bunu 20 Mart'tan beri söylüyoruz" dedi.

11.00 : BOLSONARO TEST SONUCUNU PAYLAŞMIYOR





Aşırı sağcı Brezilya lideri Jair Bolsonaro corona virüs salgınını hafife alıp karantinanın kaldırılmasını isteyen fanatik destekçileriyle gösteri yapınca, dünya gündeminin zirvesine tırmandı.

'Tropik Trump' Bolsonaro, bu kez corona virüs test sonuçlarıyla tartışılıyor. Brezilya Devlet Başkanı, federal yargıcın kararına rağmen yaptırdığı corona virüs testlerinin sonuçlarını paylaşmayı reddetti.

Test sonuçlarını talep eden ise, O Estado de S. Paulo gazetesi oldu. Gazetenin talebi doğrultusunda Sao Paulo federal yargıcı, Bolsonaro'dan iki kez yaptırdığı testlerin sonuçlarını sunmasını istedi. Mahkemenin isteğine, sonuçların bir özeti gönderilerek yanıt verildi.

Bunun üzerine federal yargıç, gerçek sonuçlar konusunda ısrarcı davrandı, bir diğer yargıç da cumartesi günü Bolsonaro'nun ekibine bunun için beş gün süre tanıdı.

Bolsonaro'nun geçen hafta Covid-19'u 'belki de' farkında olmadan kapmış olabileceğini söylemesi de, tartışmayı iyice alevlendirdi.

Yaşanan gelişmeler, Bolsonaro'nun başkanlık yetkilerini ve demokratik kurumların sınırlarını bir kez daha zorladığı büyük bir savaşın yansıması olarak görülüyor.

Mart ayında ABD'yi ziyaret edip Donald Trump'la görüşen Bolsonaro'nun heyetinde 10'dan fazla kişide corona virüs çıkınca, Brezilya lideri test yaptırmıştı.

Yerel medya, Bolsonaro'nun test sonuçlarının pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Ancak Brezilya lideri sosyal medyada sonuçların negatif çıktığını paylaşmış, belgeyi tıbbi gizliliği gerekçe göstererek yayınlamayı reddetmişti.

Ardından kamuya açık yerlerde maskesiz dolaşmayı sürdüren 'Tropik Trump' Bolsonaro, taraftarlarıyla el sıkışmıştı. Salgını küçümseyen, karantina uygulayan valileri eleştiren aşırı sağcı lider, karantinayı savunan Sağlık Bakanı'nı görevden almıştı.

Brezilya mahkemeleri de peş peşe Bolsonaro'yu köşeye sıkıştıran kararlara imza attı. Mahkemeler, vali ve belediye başkanlarının tedbir alma yetkisi bulunduğuna hükmetti, Bolsonaro'nun dini toplantılara izin veren kararnamesini bozdu.

10.40 : RUSYA DARMADAĞIN





Corona virüsün yeni merkez üssü Rusya'da 10 bin 102 test daha pozitif sonuç verdi. Covid-19 teşhisi konulanların sayısı ise 155 bin 370'e yükseldi.

Rusya'daki artışın bu hızla devam etmesi halinde, kısa sürede vaka sayısının 200 bini aşması bekleniyor.

Moskova yönetimi, Nisan ayı başına kadar ciddi bir vaka bildirmemişti. Son bir ayda salgında gerçek bir patlama yaşandı ve vakalar 30 kattan fazla arttı.

Rusya'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 95 artışla 1451'e ulaştı.

10.15 : Corona virüs salgınını durduran Güney Kore'de, tamamı yurt dışı kaynaklı üç yeni vaka teşhis edildi. Bu sayı, 18 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük vaka artışı.

Salgına karşı verdiği savaş örnek gösterilen ülkede toplam 10 bin 804 vaka kayıtlara geçti, 9 bin 283 hasta sağlığına kavuştu.

Güney Kore'deki can kayıpları ise iki artışla 254'e yükseldi.

Asya ülkesinde 13 Mayıs'tan itibaren okullar kademeli olarak eğitime başlıyor.

09.10 : İTALYA'DA İKİNCİ DALGA TETİKLENEBİLİR





Londra’daki Imperial College Üniversitesi’nin hazırladığı bir raporda, kısıtlamaları gevşetmeye başlayan İtalya’da ikinci dalga bir salgının baş gösterebileceği ve bunun ilkinden daha büyük olabileceği belirtildi.

Raporda, 9 Mart’tan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanan İtalya’da, bu uygulamanın gevşetildiği ikinci aşamaya geçilmesi ile insanların yeniden harekete geçmesinin ne tür sonuçlara yol açacağı incelendi.

Raporda kısıtlamaların devamı, nüfusun yüzde 20’sinin ve yüzde 40’ının hareketlendiği üç farklı senaryoda neler olabileceğine bakıldı.

Sadece yüzde 20’nin normal yaşama dönmesinin bile ilk salgından daha büyük ikinci bir dalgayı tetikleyebileceği ifade ediliyor.

Araştırmacılar, bunun kötümser bir tahmin olduğunu, bu modellemede tüm şartların dikkate alınmadığını, gevşetmelerin ardından uygulanacak toplumsal gözetim, filyasyon ve enfekte kişilerin izolasyona alınması gibi uygulamalara yer verilmediğini belirtiyor.

08.05 : Corona virüsün ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı Çin'de, son 24 saatte yalnızca bir vaka tespit edildi. Testi pozitif çıkan hasta, yurt dışı kaynaklı.

Halihazırda 395 aktif vakanın bulunduğu Çin'de, corona virüs kaynaklı bir ölüm kaydedilmedi.

Çin ana karasında Aralık 2019'dan bu yana corona virüse yakalananların toplam sayısı ise, 82 bin 881. Covid-19, 4 bin 633 can aldı.