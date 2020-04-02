Son dakika - Canlı Blog | Tüyler ürperten rekor kırıldı! Kıyamet günü...

Yeryüzünde bugün sona erdiğinde corona virüse yakalananların sayısı 1 milyonu, yaşamını yitirenlerin sayısı da 50 bini aşması bekleniyor. Hastalıktan iyileşenlerin sayısı ise, gün içinde 200 bini geçti.

13.45 : Afrika ülkesi Zambia'da corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti.

13.35 : Avustralyalı bilim insanları, corona virüse karşı geliştirilen iki potansiyel aşıyı hayvanlar üzerinde denemeye başladı.

Melbourne'ün 75 kilometre güneybatısında yer alan Geelong'daki Avustralya Hayvan Sağlığı Laboratuvarı'nda başlayan ön klinik deneylerin üç ay sürmesi bekleniyor.

Aşılardan biri Oxford Üniversitesi, diğeri ise ABD'li biyoteknoloji şirketi Inovio Pharmaceuticals tarafından geliştirildi.

Oxford Üniversitesinin geliştirdiği aşı, bağışıklık sistemine corona virüs proteinleri sokmak ve bağışıklık sisteminin buna yanıt vermesini sağlamak için 'kusurlu' virüs kullanıyor.





Inovio Pharmaceuticals'ın aşısı ise, bağışıklık sistemi tepki vermeden önce hücrelerin bu proteinleri üretmesini harekete geçirecek biçimde bağışıklık sistemine Covid-19'un belli başlı proteinlerini kodlamak üzere tasarlandı.

Aşıların hayvanlar üzerinde başarılı olması durumunda klinik deneylere geçilebilecek.

ABD'de geçen ay hayvanlar üzerinde denenmeden ilk insanlı aşı deneyleri yapılmıştı.

13.20 : Corona virüsün yayılmasına karşı herkesin maske kullanması bir işe yarar mı? Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu soruya yanıt bulmak için uzmanlardan oluşan bir panel toplayacak.

Uzmanlar virüsün önceki tahminlerden daha uzaktaki bireylere de bulaşmasının mümkün olup olmadığını inceleyecek.

ABD’de yapılan bir araştırma corona virüsün öksürükle 6 metre, hapşırıkla da 8 metre uzağa gidebildiği sonucuna varmıştı.

BBC News’e konuşan panelin başkanı Prof. David Heymann, panelin ardından maske kullanımı yönündeki tavsiyelerinin değişebileceğini söyledi.

WHO şu anda yalnızca Covid-19 hastalarına ve belirti gösterenlere maske kullanmayı tavsiye ediyor.

Örgüt sağlıklı bireylerin ise virüs bulaşmasının önüne geçmek için diğer insanlara bir metreden fazla yaklaşmaması gerektiğini, fakat risk grubunda birine bakmadığı sürece maske takmasına gerek olmadığını belirtiyor.





Prof. Heymann, yeni araştırmada yer alan bulguların doğrulanması durumunda maske takmanın salgınla mücadelede en az sosyal mesafe kadar, hatta ondan daha etkili olabileceğini söylüyor.

ABD’deki araştırmayı yapan MIT’den Prof. Lydia Bourouiba, her maskenin her partikülü filtre edemeyeceğini fakat maskelerin genel olarak yüze doğru gelen bir hava kütlesini yanlara doğru yönelterek virüs bulaşma ihtimalini azaltabileceğini anlatıyor.

Bu, özellikle kapalı ve havalandırması iyi olmayan ortamlarda başka kişilerle bir arada olanların virüs kapma ihtimalini azaltabilir.

Panelin önümüzdeki birkaç gün içinde toplanması bekleniyor.

12.45 : İran'da son 24 saatte corona virüsten 124 kişi öldü, ölü sayısı 3 bin 136'ya yükseldi. İran'daki vakalar ise 21 bin 875 artışla 50 bini aşarak 50 bin 468 oldu.

İran Sağlık Bakanlığı, halihazırda durumu kritik olan 3 bin 956 hasta olduğunu bildiriyor.

İSPANYA İTALYA'YI GEÇTİ

12.40 : İspanya'da can kayıpları son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e çıktı. İspanya'da gerçekleşen 950 can kaybı, Avrupa'da şimdiye kadar bir ülkede bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm. Daha önce İtalya'da bir günde 919 hasta yaşamını yitirmişti.

İspanya'da son 24 saatte yapılan testlerin 8 bin 112'si pozitif çıktı, vakalar 110 bin 238 oldu.

12.35 : Çin’de Shenzhen şehri, kedi ve köpek eti satışını yasaklayan ilk şehir oldu. Karar, corona virüs salgınının vahşi hayvan eti pazarından çıkması üzerine alındı. Yetkililer, vahşi hayvan eti tüketimi ve ticaretine karşı önlemler almaya başladı.

Kedi, köpek eti satışına getirilen yasak 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak.

Humane Society International (HSI) verilerine göre Asya’da yılda 30 milyon köpek öldürülüyor. Ama köpek eti yemek Çin’de çok yaygın değil. Çin halkının çoğu hiç köpek yemediklerini ve yemek istemediklerini söylüyor.

Reuters’ın haberine göre Shenzhen Valisi "Köpekler ve kedilerin diğer hayvanlara kıyasla insanlarla daha yakın bir ilişkisi var. Köpek ve kedi tüketiminin yasaklanması Hong Kong ve Tayvan gibi diğer gelişmiş ülkelerde yaygın bir durum" dedi.





Hayvan hakları destekçisi sivil toplum kuruluşu HSI karardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

HSI Çin politikaları uzmanı Dr. Peter Li, Çin’de her yıl ortalama 10 milyon köpeğin ve 4 milyon kedinin öldürüldüğünü bu kararın hayvan ticaretinin sona erdirilmesi için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Ayı safrası kullanınımına onay

Çin, kedi ve köpek eti satışını yasaklarken, corona virüs hastalarının tedavisi için ay safrası kullanımına onay verdi. Kafesteki ayıların safraları, geleneksel Çin tıbbında yaygın olarak kullanılıyordu.

Safradaki ursodeoksikolik asit, safra kesesi taşının çözülmesinde ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Ama corona virüse karşı etkili olduğuna dair henüz bir kanıt yok.

Safraların alınması hayvanlar için acı verici ve rahatsız edici bir yöntem.

Hayvan hakları savunucuları Animals Asia Foundation adlı kuruluşun sözcüsü Brian Daly, AFP haber ajansına açıklamasında “Bu ölümcül virüsle mücadelede ayı safrası gibi vahşi yaşam ürünlerine bel bağlamamalıyız, virüs de vahşi yaşamdan çıkmış gibi görünüyor” dedi.

Çin, Şubat ayında vahşi hayvanların ticaretini ve tüketimini yasaklamıştı.

12.30 : Olağanüstü hal ilan edilmesi çağrılarına şimdilik olumlu yanıt vermeyen Japonya Başbakanı Şinzo Abe, her eve ücretsiz iki maske dağıtılması kararı nedeniyle de eleştirildi.

Japonya’daki 50 milyon eve iki hafta içinde ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Başbakan Abe, "Maskeleri evlerinizdeki sabunla yıkayıp yeniden kullanabilirsiniz, aniden artan talep karşısında bu iyi bir yöntem olabilir" dedi.

WisdomTree Japan adlı şirkette fon yönetici olan Jesper Koll, muhalefetin çağrılarına rağmen olağanüstü hal ilan etmeyen Abe için "Her zaman ekonomiyi önde tutan biridir" dedi.

Japonya’da Perşembe günü itibariyle teyitli corona virüs vakası 2500’ü aştı, ölü sayısı 71 olarak kaydedildi.





12.20 : Avrupa'da Covid-19 salgınının en kötü etkilediği ülkelerden biri olan İspanya'da, karantina ilan edilmesinden bu yana 620 bin insan işini kaybetti.

EŞİ BENZERİ OLMAYAN SEÇİM

12.10 : Corona virüs salgınını neredeyse durduran Güney Kore hükümeti, 15 Nisan’daki genel seçim için hazırlıklara devam ediyor. Seçim öncesindeki iki haftalık resmi kampanya dönemi de dün başladı.

Fakat adaylar, önceki seçimlerin aksine seçmenleriyle iletişime geçmek ve bir araya gelmek için yeni dijital yöntemler bulmak zorunda.

Adaylardan bazıları Seul sokaklarında her seçimde görüldüğü gibi el sıkışırken değil, metro girişlerini ve mağazaları dezenfekte ederken görüldü.

Partilerin geleneksel bir şekilde seçim öncesi yaptıkları kitlesel mitingler de bu sefer mümkün olmayacak.





Siyasi partilerin en çok tercih ettiği yöntem ise seçimin başabaş geçeceğinin düşünüldüğü mahallelerde araç üzerine yerleştirilen hoparlörlerden propaganda yapmak.

Genel seçimde Ulusal Meclis’in 300 üyesi seçilecek.

Seçimin erteleneceğine dair spekülasyonlar çıksa da hükümet 15 Nisan tarihinin değişmeyeceğini açıkladı.

Tüm seçmenlerin maske giymesi zorunlu olacak.

Seçmenler sandık başında sıra beklerken aralarında en az iki metre boşluk bırakacak.

Oylar el dezenfektanları ve eldivenler eşliğinde kullanılacak.

Covid-19 tedavisi gören yaklaşık 4 bin hastanın da mektupla oy kullanmasına izin verilecek.

12.00 : Son dakika haberine göre, Belçika'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e ulaştı.

10.40 : Rusya'daki corona virüs vakaları bir önceki güne 771 artışla 3 bin 500'e çıktı. Reuters haber ajansı, salgının neredeyse ülkenin her bölgesine ulaştığını ancak Moskova'nın 595 vakayla başı çektiğini bildiriyor. Rusya'da 30 can kaybı gerçekleşti.

10.00 : Beyaz Saray'daki basın toplantısında bir kez daha Çin'e imalarda bulunan ABD lideri Donald Trump, "Çin'den gelen rakamların doğru olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz. Ama görünen o ki bardağın dolu tarafını gösteriyorlar" demişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, bu sabah isim vermeden ABD'li yetkililerin utanmazca yorum yaptıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, Pekin yönetiminin açık ve şeffaf bir süreç yürüttüğünü belirterek ABD'nin sağlık konularını politize etmesini bırakmasını ve kendi insanlarının sağlığına odaklanmasını istedi.

09.45 : ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam saatlerinde Twitter'dan paylaştığı mesaja İran yanıt verdi.

Trump, Tahran yönetiminin Irak'taki ABD üslerine sinsice bir saldırı planladığından haberleri olduğunu belirtmiş ve İran'ı uyarmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter'dan "Savaş kışkırtıcıları tarafından tekrar kandırılmayın Donald Trump" yazarak ülkesinin dostları olduğunu ve yalnızca kendisini savunduğunu belirtti.

09.00 : Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının iki kat arttığını söyleyerek, salgının boyutlarına dair derin endişe içinde olduklarını belirtti.







ABD, RUSYA'DAN EKİPMAN SATIN ALDI

07.20 : Rusya'nın gönderdiği maske ve koruyucu ekipman gibi tıbbi malzemelerin olduğu kargo, ABD'ye ulaştı. Rus askeri uçağı Antonov-124 New York'a indi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "COVID-19'u yenmek için birlikte çalışmalıyız. Bu nedenle ABD acil ihtiyacı olan koruma ekipmanlarını Rusya'dan almaya karar verdi" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ise, şu ifadeleri kullandı: "30 Mart'ta Başkan Trump ve Başkan Putin arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından ABD, 1 Nisan'da New York'a varan ve solunum cihazı ile kişisel koruyucu ekipmanların da olduğu bir uçak dolusu tıbbi malzeme satın almıştır. Her iki ülke de geçmişte kriz zamanlarında birbirlerine insani yardım sağlamıştır ve gelecekte de sağlayacaktır. Hepimizin hayatını tehdit eden ortak bir düşmanın üstesinden gelmek için birlikte çalışma zamanı."

Gönderilen malzemeler arasında solunum cihazları olduğu da belirtildi. Rusya, İtalya'ya da medikal malzeme ve uzman göndermişti.

Bloomberg ise, ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yetkililerine dayandırdığı haberinde Pentagon'dan 100 bin ceset torbası istendiğini aktarıyor.

Habere göre, Pentagon elindeki 50 bin ceset torbasını kuruma yakın zamanda gönderecek, kalan 50 bin ceset torbası için ise alım yapılacak.

05.10 : Şimdiye kadar 5 bin 105 corona virüs testinin pozitif sonuç verdiği Avustralya'da, son bir günde 58 vaka belirlendi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Perşembe günü yaptığı açıklamada virüsün yayılma hızını yavaşlattıklarını belirtti, çocuk bakıcılığı sektörü için 973 milyon dolarlık yeni bir paket ilan etti.

04.15 : ABD'nin güney komşusu Meksika'da Covid-19'dan bir günde sekiz hasta hayatını kaybetti, ölü sayısı 37'ye yükseldi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan vatandaşlarından Meksika'daki akrabalarını ziyarete gelmekten kaçınmalarını istedi.





SALGINA İNANMAYAN 'TROPİK TRUMP'

03.35 : Donald Trump ve 'Tropik Trump' arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

ABD Başkanı ile Brezilya lideri Jair Bolsonaro'nun gündeminde corona virüs salgını vardı. Beyaz Saray, Trump'ın aşırı sağcı Brezilya liderini övdüğünü açıkladı.

Amazonlar'ın içindeki yerli kabilelerde bile virüsün görüldüğü Brezilya'da Bolsonaro’nun uzun süredir virüsü ciddiye almadığı görülüyor. Halk corona virüse karşı gerekli önlemleri almadığı için Bolsonaro'yu protesto ediyor. Aşırı sağcı liderin taraftarları ise, her gün araçlarıyla konvoy oluştararak destek gösterisi yapıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, önceki gün 'sıtma ilacının corona virüs tedavisine kesinlikle iyi geldiğini' iddia eden bir videoyu Facebook’ta paylaştı. Facebook, bir süre sonra videoyu kaldırdı.

Videoda Bolsonaro, Taguatinga sokaklarında dolaşarak Brezilyalılarla konuşuyordu.

Bolsonaro, Brezilyalılara uzmanların sosyal mefaseyi koruma uyarılarına kulak asmamalarını öneriyor.





İSRAİL SAĞLIK BAKANI POZİTİF

03.10 : İsrail'de corona virüs vakaları 6 bin 92'ye ulaşırken, Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin testleri pozitif sonuç verdi.

Evinde karantinaya alınan Bakan Litzman, 71 yaşında.

İsrail'de halihazırda Covid-19 kaynaklı 26 can kaybı var.

02.45 : Orta Amerika ülkesi Panama'da corona virüs vakaları 136 artışla 1317'ye çıktı, can kayıpları 32.

00.55 : ABD Başkanı Donald Trump'ın her gün düzenlediği corona virüs basın toplantısına beklenmedik şekilde açıklanan Karayip Deniz’indeki uyuşturucu operasyonu damga vurdu.

Kartellerin ABD'nin güney ve batı sınırındaki faaliyetlerine karşı takviye kuvvet gönderilmesi emrini veren ABD lideri, "Hükumetler ve ülkeler corona virüse odaklanırken, karteller, suçlular, teröristler ve diğer aktörler bu durumu kendi oyunları için suistimal etmeye çalışacaklar" dedi.

Trump'ın verdiği bilgiye göre, Amerikan ordusu bölgeye yeni savaş gemileri, uçak ve helikopterler gönderiyor.





Kameralar önünde salgına ilişkin son gelişmeleri de paylaşan ABD Başkanı, iç hat uçak seferlerinin durdurulmasının masada olduğunu söyledi: "Şu anda virüsün çok yoğun olduğu bölgelere olan uçuşları değerlendiriyoruz. Ama her uçuşu yasaklamak mı? Bu çok zor bir karar. Yakında size bu konuda bir duyuru yapacağız."

Vaka sayılarının son 24 saatte rekor kırdığını aktaran Trump, "Bu virüsün ne kadar kötü olduğunu son bir gündeki rakamlara bakarak anlayabilirsiz" ifadesini kullandı.

Çin'e yönelik imalarına da devam eden Trump, "Çin'den gelen rakamların doğru olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz. Ama görünen o ki bardağın dolu tarafını gösteriyorlar" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda corona virüsü 'basit bir grip' olarak tanımlayan Trump, keskin bir dönüş yaparak bu kez 'ölümcül veba' tanımına başvurdu.

Öte yandan, ABD’nin New Jersey (NJ) eyaletinde bir Türk daha corona virüsten yaşamını yitirdi.New Jersey’in Paterson şehrinde yaşayan Türk asıllı 85 yaşındaki H.K'nin, hastanede öldüğü bildiriliyor.

Paterson'da şimdiye kadar hayatını kaybeden Türklerin sayısı beş, ABD genelinde ise altı.