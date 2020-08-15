15.08.2020 - 11:17 | | DHA
Son dakika... Corona virüs aşısının üretimine başlandı!
Gelen son dakika haberine göre, Rusya'da Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V aşısının üretimine başlandığı duyuruldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin Bildiğim kadarıyla bu sabah dünyada ilk defa yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı bir aşı tescil edildi. Oldukça etkili çalıştığını, istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu ve tekrar ediyorum, gerekli tüm denetimleri geçtiğini biliyorum ifadelerini kullanarak duyurduğu ve Rusya Sağlık Bakanlığının onay verdiği Covid-19 aşısı Sputnik Vnin üretimine başlandığı bildirildi.
Rus haber ajansı TASSta yer alan habere göre Gamaleya Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni koronavirüs enfeksiyonu Covid-19'a karşı aşı üretimine başlandı ifadelerine yer verildi.
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