16.06.2020 - 08:45 | | AA
Son dakika... Corona virüs durdurulamıyor! 439 kişi daha öldü
Gelen son dakika haberine göre, Meksika'da son 24 saatte 439 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 439 artarak 17 bin 580'e yükseldi.
Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 3 bin 427 artışla 150 bin 264'e çıktı.
Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
İstanbul’da trafik yoğunluğu devam ediyor1 Haziran’dan itibaren başlayan “Yeni Normalleşme” dönemi ile birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu devam ediyor. E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı. Vatandaşlardan bazılarının durakta otobüs beklerken maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri bazılarının da dikkat etmedikleri görüldü.