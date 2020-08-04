04.08.2020 - 21:15 | | AA
Son dakika! Corona virüs kabusu devam ediyor: Tüm dünyada...
Son dakika haberine göre, Dünya genelinde corona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 700 bini aştı.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (4 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu. Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491 oldu. Bakan Koca yeni hasta sayısında yaşanan artışa dikkat çekti.