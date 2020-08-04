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04.08.2020 - 21:15 | | AA

Son dakika! Corona virüs kabusu devam ediyor: Tüm dünyada...

Son dakika haberine göre, Dünya genelinde corona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 700 bini aştı.

Son dakika! Corona virüs kabusu devam ediyor: Tüm dünyada...
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (4 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu. Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491 oldu. Bakan Koca yeni hasta sayısında yaşanan artışa dikkat çekti.
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