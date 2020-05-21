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21.05.2020 - 08:06 | | AA

Son dakika | Corona virüs kabusu ülkeyi mahvetti! Ölü sayısı...

Gelen son dakika haberine göre, Brezilya'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 888 artarak 18 bin 859'a yükseldi.

Son dakika | Corona virüs kabusu ülkeyi mahvetti! Ölü sayısı...

Corona virüs salgınının dünyadaki yeni merkezi haline gelen Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 888 artarak 18 bin 859'a yükseldi.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 18 bin 859’a yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 954 artışla 291 bin 579'a ulaştı.

Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda bulunuyor.

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