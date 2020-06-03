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03.06.2020 - 08:40 | | AA

Son dakika... Corona virüs mahvetti! 24 saatte bin 732 ölü!

Gelen son dakika haberine göre, corona virüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1262, Meksika'da 470 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika... Corona virüs mahvetti! 24 saatte bin 732 ölü!

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1262 artarak 31 bin 199'a yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 28 bin 936 artışla 555 bin 383'e ulaştı.

Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA SON 24 SAATTE 470 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 470 artarak 10 bin 637'ye yükseldi.

Ülkede tespit edilen Covid-19 vaka sayısı da 3 bin 891 artışla 97 bin 326'ya ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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