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HaberlerDünya Haberleri Son dakika | Corona virüsten iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı!
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28.05.2020 - 10:43 | | AA

Son dakika | Corona virüsten iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı!

Gelen son dakika haberine göre, corona virüsten iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı.

Son dakika | Corona virüsten iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı!

Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı.

 

Bakan Albayrak duyurmuştu! Yeni bir finansman paketi yoldaCorona virüs sonrasında normalleşme surecinde yeni bir finansman paketi yolda. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün katıldığı bir televizyon programında konut ve turizme yönelik yeni bir finansman paketi hazırladıklarını söylemişti ama detay vermemişti. CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun, o pakette neler olduğuna dair bazı detayları aktardı.
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