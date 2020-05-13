Son dakika... Corona virüsün en son ulaştığı ülke belli oldu! İlk vaka ortaya çıktı

16.00 : İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 494 artarak 33 bin 186'ya yükseldi.

14.45 : Almanya, corona virüs salgınının önüne geçmek için kara sınırlarında başlattığı kontrolleri gevşetiyor.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Fransa, İsviçre ve Avusturya sınırındaki kontrollerin 15 Haziran’a kadar uzatıldığını açıkladı. Ancak, söz konusu üç ülke sınırındaki kontroller 16 Mayıs’tan itibaren gevşetilecek.

Lüksemburg sınırındaki kontroller ise 16 Mayıs’tan itibaren tamamen kalkacak.

Almanya, 16 Mart tarihinde Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında kontrol başlatmıştı.

14.30 : LESOTHO'DA İLK VAKA





Dünya üzerinde corona virüsün ulaşmadığı birkaç yerden ülkeden biri olan Lesotho, bugün ilk vakanın tespit edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Güney Afrika ve Suudi Arabistan'dan gelen 81 yolcuya uygulanan testlerden birinin pozitif çıktığını açıkladı.

2,2 milyon insanın yaşadığı Afrika ülkesi Lesotho, kıtanın güneyindeki dağ sıralarında bulunuyor.

14.20 : Testi negatif çıkmasına rağmen bazı Covid-19 semptomları gösteren ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmeyecek.

Büyükelçi Friedman, bu sabah Tel Aviv'e inen Pompeo'yu karşılan yetkililer arasında yer almamıştı.

13.20 : İran'da corona virüsten bir günde 50 ölüm daha gerçekleşti.

Can kaybının 6 bin 783'e ulaştığı İran'da, son 24 saatte 1958 test pozitif sonuç verdi ve vakalar da 112 bin 725'e yükseldi.





13.15 : İspanya'da corona virüs kaynaklı ölümler 200'ün altında seyrediyor.

Son 24 saatte 184 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle, kurbanların sayısı 27 bin 104'e çıktı. Ülkede, bir önceki gün 176 can kaybı açıklanmıştı. İki gündür küçük artışlar görülse de ölümler beş gündür 200'ün altında kaldı.



Avrupa ülkesinde en yüksek günlük ölüm 2 Nisan'da 950 olarak gerçekleşmişti.

PCR testlerine göre toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 439 artarak 228 bin 691'e çıktı.

11.55 : Hint ilaç şirketi Glenmark, influenza ilacı Favipiravir'in corona virüs tedavisinde kullanmak üzere klinik denemeler için onay aldı. İzin protokolünde, ilacın hafif ve orta düzeydeki 150 Covid-19 hastası üzerinde test edileceği belirtildi.

11.05 : Salgının halihazırda Avrupa'daki merkez üssü İngiltere'de, ilk normalleşme adımları bugün başlıyor.

Bu sabahtan itibaren insanlar parklarda güneşlenebilecek, piknik yapabilecek ve balık tutabilecek. Tenis kortları, golf kulüpleri ve basketbol sahaları dahil açık hava spor tesisleri yeniden açılacak.

Gün içinde istenildiği kadar dışarıda egzersiz yapılabilecek. Ayrıca kırsal alanlara, milli parklara ve plajlara gidilebilecek, dışarıda vakit geçirmek şartıyla mesafe sınırı bulunmadan seyahat edilebilecek.

Evde çalışmaları mümkün olmayan inşaat veya fabrika işçileri gibi çalışanlar, işbaşı yapabilecek.

10.40 : Rusya'da 10 bin 28 yeni vaka daha tespit edildi, ülkede corona virüse yakalananların sayısı 242 bin 271 oldu.

10 gündür günlük vaka sayısının 10 binin altına inmediği Rusya'da, Salı günü de 10 bin 899 testin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Ülkedeki can kayıpları ise 96 artışla 2 bin 212'ye yükseldi.

10.25 : Corona virüs salgını döneminde çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren Twitter, isteyen çalışanlarının salgın atlatıldıktan sonra da evden çalışma sistemine devam edebileceğini açıkladı.

Karar, pandemi sürecinde evden çalışma sisteminin 'başarılı' olması üzerine alındı. Ancak isteyen çalışanlar, açıldığında, ofisten çalışmaya devam edebilecek.

Twitter açıklamasıda "Geçen birkaç ay bunun çalışabileceğini kanıtladı. Bu nedenle çalışanlarımız evlerinden çalışmaya uygun şartlara ve pozisyona sahipse, bunu sonsuza dek sürdürebilir" dendi.

Facebook ve Google da çalışanlarına yıl sonuna kadar evden çalışma seçeneği sunmuştu.



10.10 : ÜÇ GÜN ÜST ÜSTE VAKA ÇIKMAYAN ÜLKE





Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta üç gündür yeni vaka yok. 1032 testin pozitif çıktığı Tunus'ta, ilk vaka 2 Mart tarihinde ortaya çıkmıştı.

Geçen haftadan itibaren karantina önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı ülkede, 45 ölüm gerçekleşti.

Güney Asya ülkesi Tayland'da ise son 24 saatte yeni vakaya rastlanmadı.

Teşhis konulan 3 bin 17 vaka bulunan ülkede, Covid-19 56 can aldı.

09.40 : Batı Afrika ülkesi Gine'de karantina karşıtı gösterilerde kan aktı.

Yerel medya, başkent Konakri, Coyah ve Dubreka kentlerinde halk, polisin şehirler arası ulaşımı durdurmak amacıyla yollara barikat kurmasını protesto etti.

Belli saatlerde elektrik kesintisine gidilmesine de tepki gösteren protestocular güvenlik güçleriyle çatıştı. Çatışmalarda yedi sivil yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Gine'de2 bin 298 vaka tespit edildi, 11 can kaybı var.

08.00 : Güney Amerika ülkesi Brezilya corona virüsle kavruluyor.

Son 24 saatte 808 insanın can verdiği ülkede, ölü sayısı 12 bin 461'e çıktı.

Brezilya ayrıca 178 bin vakayla dünya yedincisi konumunda.

03.45 : Coronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de bir günde yedi vakaya rastlandı.

Vakalardan altısı kuzeydoğudaki Jilin'de, biri ise en büyük kenti Şanghay'da belirlendi.

Çin, önümüzdeki günlerde salgının ortaya çıktığı Wuhan kentinde yaşayan 11 milyon insanın tümüne test yapacak.