06.11.2020 - 01:21 | | AA
Son dakika... Demokrat başkan adayı Biden: ''Kazanacağımızdan hiç şüphem yok''
ABD başkanlığı yarışının Demokrat adayı Joe Biden, seçimleri kazanacağından hiç şüphe duymadığını belirterek, destekçilerinden sakin kalmasını istedi.
ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde ikinci kez açıklamalarda bulundu.
ABD'de oyun kutsal olduğunu ve her oyun sayılması gerektiğini vurgulayan Biden, ''Gidişattan umutluyum, sayım bittiğinde Senatör Harris ile kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Bu yüzden herkesten sakin kalmasını istiyorum. Süreç işliyor, sayım tamamlanacak ve çok kısa sürede sonucu öğreneceğiz.'' dedi.
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