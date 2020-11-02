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02.11.2020 - 06:14 |

Son dakika... DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus karantinada

Gelen son dakika haberine göre; DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, corona virüs şüphesiyle kendisini karantinaya aldı.

Son dakika... DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus karantinada

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğunu duyurdu.

Herhangi bir belirti göstermediğini söyleyen Ghebreyesus, kurallar gereği evden çalışacağını ve kendini karantinaya alacağını açıkladı.

DSÖ Direktörü, herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.

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