MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Dünya bu habere kilitlendi... Onayı aldı!
ABONE OL
02.12.2020 - 10:10 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Dünya bu habere kilitlendi... Onayı aldı!

Son dakika haberine göre Pfizer/Biontech'in koronavirüs aşısı, İngiltere'de kullanım için onayı aldı.

Son dakika: Dünya bu habere kilitlendi... Onayı aldı!

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Pfizer/Biontech'in koronavirüs aşısı, İngiltere'de kullanım için onayı aldı.

İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Pfizer/BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi. İngiltere bu aşıdan 40 milyon doz sipariş vermişti ve 10 milyon dozun yıl sonuna dek hazır olması bekleniyor.

Böylece İngiltere koronavirüs aşısına onay veren ve yapan ilk Batılı ülke oldu.

Guardian'a göre MHRA, son aylarda, nihai verilerini 23 Kasım'da sunan Pfizer/BioNTech dahil, çeşitli aşıları son aylarda değerlendirmeye tabi tutuyordu.

Kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduBelarus'ta kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan son anda kurtulan yaya ölümden döndü. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS konuları neler, müfredat değişti mi 2021? Son dakika MEB YKS müfredat açıklaması!

YKS konuları neler, müfredat değişti mi 2021? Son dakika MEB YKS müfredat açıklaması!

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

LGS aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet