Son dakika: Dünya bu habere kilitlendi... Onayı aldı!

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Pfizer/Biontech'in koronavirüs aşısı, İngiltere'de kullanım için onayı aldı.

İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Pfizer/BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi. İngiltere bu aşıdan 40 milyon doz sipariş vermişti ve 10 milyon dozun yıl sonuna dek hazır olması bekleniyor.

Böylece İngiltere koronavirüs aşısına onay veren ve yapan ilk Batılı ülke oldu.

Guardian'a göre MHRA, son aylarda, nihai verilerini 23 Kasım'da sunan Pfizer/BioNTech dahil, çeşitli aşıları son aylarda değerlendirmeye tabi tutuyordu.