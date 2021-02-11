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11.02.2021 - 09:01 | | DHA

Son Dakika: Mucize kurtuluş! 33 gün fare yiyerek hayatta kaldılar...

ABD’nin Florida eyaletiyle Küba arasında bulunan Bahamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın, 33 gün sonra ABD Sahil Güvelik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin günler boyunca yakaladıkları farelerle beslendikleri öğrenildi.

ABD’nin Florida eyaletiyle Küba arasında yer alan Bahamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın ABD Sahil Güvenliği tarafından 33 gün sonra kurtarıldı.

Son Dakika: Mucize kurtuluş 33 gün fare yiyerek hayatta kaldılar...

33 GÜN FARE YİYEREK HAYATTA KALDILAR

ABD medyası, kurtarılan kişilerin Küba vatandaşı olduğunu ve 33 gün boyunca yakaladıkları farelerle beslenerek hayatta kaldıklarını duyurdu. İsmi açıklanmayan kişilerin, gözaltına alındıktan sonra verdikleri ifadede, teknelerinin alabora olduğunu ve adada mahsur kaldıklarını belirttikleri açıklandı.

 


Son Dakika: Mucize kurtuluş 33 gün fare yiyerek hayatta kaldılar...

HOLLYWOOD FİLMLERİNİ ARATMAYAN OPERASYON

Salı günü gerçekleşen ve Hollywood filmlerini aratmayan kurtarma operasyonunu, ABD Sahil Güvenlik (USCG) ile birlikte bir helikopter ekibi düzenledi.

ABD Sahil Güvenlik helikopter ekibi, Küba ve Florida Keys arasındaki ıssız bir ada olan Anguilla Cay çevresindeki sularda rutin bir hava devriyesi sırasında insanların bayrak salladığını gördüklerini aktardı.

Kurtarılan üç kişinin, ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenler veya denizde kaybolan balıkçılar olabileceği açıklandı. Yetkililer grubun tek başına adada bu kadar uzun süre hayatta kalmayı başardığına inanmadığını ifade etti.


Son Dakika: Mucize kurtuluş 33 gün fare yiyerek hayatta kaldılar...

Son Dakika: Mucize kurtuluş 33 gün fare yiyerek hayatta kaldılar...

Son Dakika: Mucize kurtuluş 33 gün fare yiyerek hayatta kaldılar...

Son Dakika: Mucize kurtuluş 33 gün fare yiyerek hayatta kaldılar...

 

Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulduİZMİR'in Buca ilçesinde otomobille ile çarpışan kamyonet, züccaciye dükkanına girdi. O sırada yoldan geçen bir kadın ise kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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