MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Dünya genelinde corona virüs bilançosu: Can kaybı 505 bine yaklaştı!
ABONE OL
29.06.2020 - 10:19 | | DHA

Son dakika... Dünya genelinde corona virüs bilançosu: Can kaybı 505 bine yaklaştı!

Son dakika haberine göre, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 504 bin 491’e yükseldi.

Son dakika... Dünya genelinde corona virüs bilançosu: Can kaybı 505 bine yaklaştı!

Wuhan'da ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 504 bin 491’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 249 bin 840’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 557 bin 980’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 345 bin 254 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 57 bin 658’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 73 olurken, vaka sayısı ise 634 bin 437’ye ulaştı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da corona virüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 240 bin 310 olurken, 34 bin 738 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 194 bin 864’e çıkarken; 9 bin 29 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 550’ye yükselirken, hasta sayısı 311 bin 151 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 10 BİN 508’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 508’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 222 bin 669’a çıktığı açıklandı.

 

Karadeniz'de sahil yolunda çatlaklar oluşmaya başladıKaradeniz'de deniz dolgusu üzerine inşa edilen, Samsun’dan Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’na kadar uzanan 542 kilometrelik sahil yolunda çatlaklar oluşmaya başladı. Karayolları ekipleri, alt katmana suyun sızmasıyla yolun bozulması riskine karşı oluşan çatlaklar için önlem aldı. Uzmanlar, kıyıya yakın deniz tabanından kum çekilmesi sonucu kıyı erozyonuyla yollarda çatlaklar oluştuğuna dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... 5.2'lik Marmaris depremi sonrası uzmanlardan yorumlar

Son dakika... 5.2'lik Marmaris depremi sonrası uzmanlardan yorumlar

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Bolu’da, DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 3 gözaltı

Bolu’da, DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 3 gözaltı

Sıradaki Haber