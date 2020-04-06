MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Dünya genelinde corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 70 bini aştı
ABONE OL
06.04.2020 - 13:12 | | AA

Son dakika... Dünya genelinde corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 70 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı.

Son dakika... Dünya genelinde corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 70 bini aştı

Corona virüsü görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bin 172'ye, vaka sayısı ise 1 milyon 282 bin 40'a ulaştı.

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 15 bin 887 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 55 can kaybıyla İspanya, 9 bin 620 ile ABD, 8 bin 78 ile Fransa, 4 bin 934 ile İngiltere ve 3 bin 603 ile İran takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 331 can kaybı yaşandı.

Yeni tip corona virüs nedeniyle 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle:

"Hollanda 1766, Belçika 1632 ve Almanya 1584."

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

Kuzeni corona virüse yakalandı! Canlı yayında anlattı: 190 boyunda dağ gibi ama...Görevi başında olan CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever'in kuzeni corona virüse yakalandı. Corona virüs nedeniyle kuzeninin durumunun ağırlaştığını ve tedavi için virüsü yenen bir kişiye ihtiyaç olduğunu belirten Sever sosyal medyadan çağrı yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ağaçtan düşen terzi feci şekilde can verdi!

Ağaçtan düşen terzi feci şekilde can verdi!

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

E - Devlet ücretsiz maske başvuru nasıl ve nereden yapılır? EPTTAVM maske alım formu...

E - Devlet ücretsiz maske başvuru nasıl ve nereden yapılır? EPTTAVM maske alım formu...

Sıradaki Haber