Son dakika | Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 3 milyon 300'ü geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 301 bin 266'ya ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 93 bin 198 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 239 bin 639 ile İspanya, 205 bin 463 ile İtalya, 171 bin 253 ile İngiltere, 167 bin 178 ile Fransa, 163 bin 9 ile Almanya, 120 bin 204 ile Türkiye, 106 bin 498 ile Rusya ve 94 bin 640 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 862 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (85 bin 380), Kanada (53 bin 21), Belçika (48 bin 519), Hollanda (39 bin 316), Peru (36 bin 976), Hindistan (34 bin 862), İsviçre (29 bin 586), Portekiz (25 bin 45), Ekvador (24 bin 934), Suudi Arabistan (22 bin 753), İsveç (21 bin 92), İrlanda (20 bin 612), Meksika (17 bin 799), Pakistan (16 bin 473), Singapur (16 bin 169), Şili (16 bin 23), İsrail (15 bin 946), Avusturya (15 bin 452), Belarus (14 bin 27), Japonya (14 bin 677), Katar (13 bin 409), Polonya (12 bin 877), Birleşik Arap Emirlikleri (12 bin 481), Romanya (12 bin 240), Güney Kore (10 bin 765), Ukrayna (10 bin 406) ve Endonezya (10 bin 118)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 233 bin 718 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 37 bin 936 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 29 bin 612 aktif enfekte kişi bulunuyor.