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26.05.2020 - 19:16 | | AA

Son dakika | Dünya genelinde corona'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 400 bini aştı

Son dakika haberine göre, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 2 milyon 400 bini aştı.

Son dakika | Dünya genelinde corona'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 400 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 402 bin 240 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla ABD (467 bin 134), İspanya (196 bin 958), Almanya (162 bin), Brezilya (153 bin 833), İtalya (144 bin 658), Rusya (131 bin 129), Türkiye (120 bin 15), İran (109 bin 437), Çin (78 bin 277) ve Fransa (65 bin 199) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 634 bin 586'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 350 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.

Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıİstanbuk Sultangazi'de evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken kafası demir korkuluğa sıkışan 9 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
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