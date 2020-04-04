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04.04.2020 - 09:04 | | AA

Son dakika... Canlı blog Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı!

Corona virüs tüm dünyada hayatı felç etmeye ve ülkelere deyim yerindeyse diz çöktürmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı. İşte corona virüse dair son dakika gelişmeleri...

Son dakika... Canlı blog Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı!

Dünyada yaşanan corona virüs gelişmeleri anbean aktarıyoruz.

08.50 Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı.

00.50 ABD Başkanı Donald Trump, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC'nin yeni araştırmalar ışığında, halka tıbbi standartlarda olmayan basit kumaş maskelerin gönüllü olarak takılmasını tavsiye ettiğini söyledi. Trump "Son çalışmalardan, belirti göstermeyen insanlardan geçişlerin, salgının yayılmasında daha önce bildiğimizden daha büyük bir rol oynadığını öğrendik" dedi. Ancak Trump, maske takmanın gönüllü olacağını belirtti ve "Ben takacağımı sanmıyorum" dedi.

MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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