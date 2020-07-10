Son dakika... Dünya Türkiye'ye kilitlendi, ilk fotoğraflar geldi! Ayasofya kararı...

Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararını önümüzdeki dakikalarda açıklaması bekleniyor. Karar öncesi tarihi yapının bulunduğu alanın önüne bariyerler yerleştirildi.

Yüksek Mahkeme'nin 10. Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilip edilmemesine karar verecek.

Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press (AP), karar beklenirken Ayasofya'dan ilk fotoğrafları dünyaya servis etti. Uluslararası medya kuruluşları, Sultanahmet Meydanı'ndan canlı yayın yapıyor.





Anadolu Ajansı (AA), 1500 yıllık Ayasofya önünde birçok kişinin beklediğini, tarihi binaya ziyaretçi girişinin de devam ettiğini bildiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada, "Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır" demişti.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, dün verdiği röportajda "Ayasofya'nın da ibadete açılması yerli yahut yabancı turistlerin orayı ziyaret etmesine mani değil. Dolayısıyla dünya mirasından bir şey kaybetmesi söz konusu değil" ifadesini kullanmıştı.

ABD, Rusya, Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerden gelen son açıklamalar, Ayasofya'nın mevcut statüsünün korunması yönünde çağrılar yapıyor. UNESCO ise, Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi yapının statüsünde yapılacak bir değişikliğin önce kendilerine bildirilmesi gerektiğini savunuyor.





Davayı kim açtı?

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya konusunda ilk davayı 2016 yılında Danıştay’a açtı.

Dernek, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin 24 Kazım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalini istiyor. Dernek, kararın altında yer alan dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’e ait imzanın sahte olduğunu savunuyor.

Danıştay’ın imzanın sahte olup olmadığı, dolayısıyla da kararnamenin geçerli olup olmayacağına ilişkin kararın Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinde önemli rol oynayacağı belirtiliyor.