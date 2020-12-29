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29.12.2020 - 15:03 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Efsane modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti!

AFP'nin son dakika haberine göre, Fransız modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti.

Son dakika: Efsane modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti!

Fransız modacı Pierre Cardin tedavi altında olduğu Neuilly-sur-Seine'deki Paris Amerikan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ünlü moda tasarımcısının ölümünü, ailesi açıkladı. Cardin, 98 yaşındaydı. 

Pietro Costante Cardin adıyla dünyaya gelen İtalyan asıllı moda tasarımcısı, avangart stili ve Uzay Çağı tasarımlarıyla tanınıyordu. Treviso yakınlarında 1922 yılında dünyaya gelen moda devi, 1945 yılında Paris'e taşınmış ve 1950'de modaevini kurmuştu.

Son dakika: Efsane modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti

PİERRE CARDIN KİMDİR?

2 Temmuz 1922 dünyaya gelen Pierre Cardin'nin giyim ve mimariye olan ilgisi çocuk yaşta başladı. Cardin, 1936 yılında bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başladı. II. Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak Kızılhaç'ta çalışan Cardin, ailesinin 1945 yılında Paris'e taşınması ile birlikte, dönemin ünlü modacıları Jeanne Paquin, Christian Bernard ve Elsa Schiaparelli ile çalışma olanağı buldu.

1947- 1950 yılları arasında Christian Dior'un yanında mesleğini geliştiren modacı, 1950 yılında başlayan haute couture akımını, kendi adına açtığı Maison De Couture mağazasında geliştirdi. 1957'de erkek giyimine yönelik ilk satış yeri "Eve"i açtı.

1959 yılındaki Japonya seyahatinin ardından ilk hazır giyim koleksiyonunu ortaya çıkardı. 1963'te dar, vücudu saran giysi türü tayt'ın dünyaya yaygınlaşmasında rol oynadı. 1971'de Paris'te "Espace Cardin" mağazasını hizmete soktu. 

Beatles grubu, heykeltıraşlar, oyuncular gibi birçok sanatçı topluluğuna, özgün tasarımlar sundu. 1980 yılında New York’ ta “Metropolitan Saat Müzesi” nde Retrospestive sergisini açarak 30 yıllık çalışmalarını sergiledi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nden Macaristan'a, İngiltere'den Sovyetler Birliği'ne kadar dünyanın birçok yerine adı ve çalışmaları yayılan Cardin, sadece giyimle sınırlı kalmayıp, mücevher, parfüm, restoran zinciri, kırtasiye gibi alanlarda da moda yaratmayı sürdürdü.

Moda dünyasının öncüsü haline gelen Pierre Cardin, kendisinden önce hiçbir modacının cesaret edemediği konulara girerek kendini kanıtladı, unisex kavramını yerleşikleştirdi. 

Avant-garde tarzına geometrik dizaynlar getirmesiyle de tanınan Cardin, 1991 yılında UNESCO kültür elçiliğine seçildi.

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