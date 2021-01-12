12.01.2021 - 12:38 | | AA
Son dakika: Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı!
Son dakika haberine göre, Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı.
İstanbul'da korku dolu anlar! 'Felaket bu...'Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıktığı sırada İSKİ'ye ait bir kamyondan düşen künk caddede üç otomobile çarptı. Araçlar zarar görürken, görgü tanıklarının ifadelerine göre o sırada yoldan geçen anne ile kızının çevredekilerin uyarısıyla faciadan kıl payı kurtuldu.