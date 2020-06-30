MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Erdoğan, yarın Putin ve Ruhani ile görüşecek
ABONE OL
30.06.2020 - 12:20 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Erdoğan, yarın Putin ve Ruhani ile görüşecek

Türkiye, Rusya ve İran liderleri, Suriye'deki son durumu masaya yatıracak.

Son dakika... Erdoğan, yarın Putin ve Ruhani ile görüşecek

Ayrıntılar geliyor...

Bataklık operasyonundan ilk görüntüler! Padişah ve kılıç detayları...Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye dahil 9 ülkede gerçekleştirilen ve 'Bataklık' adı verilen, cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirleri operasyonunda 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soylu, "Şu ana kadar nakdi olarak 70 milyon liraya el konuldu. Toplam tüm süreçleri ile beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak" dedi. Gözaltına alınan kişiler arasında, örgütün 2 lideri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de olduğu öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Adana'da zorla evlendirilmek istenen kız nikahtan kurtarıldı

Son dakika... Adana'da zorla evlendirilmek istenen kız nikahtan kurtarıldı

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Son dakika... Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'in katil zanlısı, adliyede!

Son dakika... Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'in katil zanlısı, adliyede!

Sıradaki Haber