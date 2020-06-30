Son dakika... Erdoğan, yarın Putin ve Ruhani ile görüşecek

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Bataklık operasyonundan ilk görüntüler! Padişah ve kılıç detayları...Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye dahil 9 ülkede gerçekleştirilen ve 'Bataklık' adı verilen, cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirleri operasyonunda 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soylu, "Şu ana kadar nakdi olarak 70 milyon liraya el konuldu. Toplam tüm süreçleri ile beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak" dedi. Gözaltına alınan kişiler arasında, örgütün 2 lideri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de olduğu öğrenildi.