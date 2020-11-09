Son dakika... Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saati ile 17.30 civarında 102. Rus askeri üssüne ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi Rus askeri helikopterinin Ermenistan'ın Yeraskh yerleşim birimi yakınında, Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırına yakın bölgede roketatar atışına maruz kaldığı belirtildi.

Roketin isabet etmesi sonucunda helikopterin kontrolünü kaybederek Ermenistan sınırları içerisinde dağlık bir alana düştüğü kaydedilen açıklamada, mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin de ağır yaralı olarak üsse tahliye edildiği ifade edildi.

Ayrıca, 102. Rus askeri üssü komutanlığının, helikoptere ateş edenlerin kimliğini tespit etmek için soruşturma yürüttüğü duyuruldu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı helikopteri yanlışlıkla düşürdüklerini ve tazminatı ödemeye hazır olduklarını açıkladı. Açıklamada, "Azerbaycan, yanlışlıkla yapılan ve Rusya'ya yönelik olmayan bu trajik olay için Rusya'dan özür diliyor. Azerbaycan tarafı, hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine en derin taziye dileklerini iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor." denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın düşen helikopter ilgili sorumluğunu kabul etmesini olumlu karşıladıklarını açıkladı