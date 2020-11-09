MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölü
ABONE OL
09.11.2020 - 20:58 | | AA

Son dakika... Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan’da bir Rus askeri helikopterinin roketatar ile düşürüldüğünü bildirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı helikopteri yanlışlıkla düşürdüklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saati ile 17.30 civarında 102. Rus askeri üssüne ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi Rus askeri helikopterinin Ermenistan'ın Yeraskh yerleşim birimi yakınında, Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırına yakın bölgede roketatar atışına maruz kaldığı belirtildi. 

Roketin isabet etmesi sonucunda helikopterin kontrolünü kaybederek Ermenistan sınırları içerisinde dağlık bir alana düştüğü kaydedilen açıklamada, mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin de ağır yaralı olarak üsse tahliye edildiği ifade edildi. 

Ayrıca, 102. Rus askeri üssü komutanlığının, helikoptere ateş edenlerin kimliğini tespit etmek için soruşturma yürüttüğü duyuruldu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı helikopteri yanlışlıkla düşürdüklerini ve tazminatı ödemeye hazır olduklarını açıkladı. Açıklamada,  "Azerbaycan, yanlışlıkla yapılan ve Rusya'ya yönelik olmayan bu trajik olay için Rusya'dan özür diliyor. Azerbaycan tarafı, hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine en derin taziye dileklerini iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor." denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın düşen helikopter ilgili sorumluğunu kabul etmesini olumlu karşıladıklarını açıkladı

 

Çekici ile otomobil çarpıştıktan sonra köprüden düştüŞanlıurfa'da çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kameraya yansıdı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır

Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet