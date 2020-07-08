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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Fildişi Sahili Başbakanı Coulibaly hayatını kaybetti
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08.07.2020 - 21:51 | | AA

Son dakika... Fildişi Sahili Başbakanı Coulibaly hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly yaşamını yitirdi.

Son dakika... Fildişi Sahili Başbakanı Coulibaly hayatını kaybetti

 

Ulusal basındaki haberlere göre, kalp rahatsızlığıyla ilgili tedavi için mayıs başında gittiği Fransa'dan 2 Temmuz'da ülkesine dönen Coulibaly, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında rahatsızlandı.

Abidjan'da özel bir kliniğe kaldırılan 61 yaşındaki Coulibaly, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Coulibaly, mart sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan biriyle temasta bulunduğu için kendini karantinaya almıştı.

Başbakan Coulibaly'e 2 kez yapılan Kovid-19 testi negatif çıkmıştı.

Mayıs başında rutin kontrol için gittiği Fransa'da koroner anjiyografi muayenesinin ardından Coulibaly'nin kalbine stent takılmıştı.

Doktorunun tavsiyesiyle birkaç hafta yatak istirahati verilen Başbakan'ın haziran başında yeniden rahatsızlanması üzerine tedavisi uzamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kurban Bayramı açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Bakan Koca: "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız."
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