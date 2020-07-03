Son dakika... Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti!

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hayal kırıklığına uğramış seçmenleri, olası yeniden seçim teklifi öncesinde geri kazanmak için tasarlanan hükümet değişikliği öncesinde istifa etti.

Elysee Sarayı yaptığı açıklamada Philippe'in yeni bir kabineye kadar görevini sürdüreceğini söyledi.