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27.11.2020 - 00:57 |

Son dakika... Fransa Dışişleri: "Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımıyoruz"

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, "Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni' tanımıyoruz" ifadesini kullandı.

Son dakika... Fransa Dışişleri: "Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımıyoruz"

 

Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, Senato'da önceki gün kabul edilen kararda, hükümete Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısı yapıldığını hatırlattı. 

Fransa'nın "sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımadığını" belirten Agnes von der Mühll, Fransa'nın AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak sorumluluğunun, Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için çalışma olduğunu kaydetti. 

Mühll, bugün önceliğin Dağlık Karabağ'da yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönebilmesi olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. 

Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne'nin bugüne kadar hiçbir ülkenin Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımadığını belirttiğini ifade eden Agnes von der Mühll, ülkesinin Güney Kafkasya'daki durumu istikrara kavuşturmak için çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi. 

Mühll, ülkesinin AGİT Minsk Grubu çerçevesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes anlaşması imzalanmasından sonraki müzakere sürecine, "yabancı savaşçılar"ın bölgeden ayrılmasına ve kültürel ile tarihi mirasın korunmasına katkıda bulunacağını belirtti. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mühll, Fransa'nın Dağlık Karabağ bölgesine insani yardımda bulunduğunu da aktardı. 

Senato'da önceki gün, Fransız hükümetine sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıma çağrısında bulunan karar onaylanmıştı. 

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasında, Dağlık Karabağ'ın statüsünü belirten bir unsur bulunmuyor. Ayrıca Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor. 

Fransa, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı ülkelerden biri olarak Dağlık Karabağ sorununda tarafsızlığını yitirmekle ve Ermenistan'a destek vermekle eleştiriliyor.

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