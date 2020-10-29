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29.10.2020 - 11:48 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Fransa'da bıçaklı saldırı

Nice kentindeki bir kilise yakınlarında gerçekleşen saldırıda en az iki kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayın terör saldırısı olduğuna inandığını söyledi.

Son dakika... Fransa'da bıçaklı saldırı

Fransa'nın güneyindeki sahil kenti Nice'te bugün bir bıçaklı saldırı düzenlendi.

Bir kilise yakınında gerçekleşen saldırıda en az iki can kaybı var. Çok sayıda yaralı ise hastanelere taşındı.

Fransız İçişleri Bakanlığı, bölgedeki polis operasyonunun sürdüğünü bildiriyor.

Olayın bir terör saldırısı olduğuna inandığını söyleyen Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Patara Antik Kenti açıklarında çıkan hortum kameradaAntalya’nın Kaş ilçesi Parata Antik Kenti açıklarında hortum görüntülendi.
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