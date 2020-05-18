18.05.2020 - 20:40 |
Son dakika... Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 28 bin 239 oldu
Gelen son dakika haberine göre; Fransa'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 131 artarak 28 bin 239'a yükseldi.
Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 496 artışla 216 bin 526'ya ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 1998'i yoğun bakımda olmak üzere, 19 bin 15 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Yoğun bakımda bulunanların sayısı ise 40 gündür düşüyor.
İyileşen kişi sayısı 505 artarak 61 bin 728'e ulaştı.
Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 131 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 589'a, bakımevlerinde 10 bin 650'ye yükseldi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 239'a çıktı.
Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla düşüş oldu.
Türkiye günlük corona virüs tablosu (18 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593, can kaybı 4171 oldu. Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577 oldu.