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30.10.2020 - 07:51 | | AA

Son dakika... Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi

Gelen son dakika haberine göre; Fransa'nın Dijon kentinde polis, Ermeni göstericileri protesto eden Türklere müdahale etti.

Son dakika... Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi

Dijon kentinin merkezinde bir grup Türk, 28 Ekim’de Vienne'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların Türklere saldırıp onları yaralamasını protesto etti. ￼￼

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre bir grup Türk, ellerinde Türk bayraklarıyla kentte yürüdü.

Polis buna son vermek için gruba biber gazıyla müdahale etti. ￼

Lyon kentinde de Türklerin dün Ermeni eylemcileri protesto etmek için düzenlendiği gösteriye polis müdahale etti. Valilikten yapılan açıklamada, eylem yapan 65 Türk'e para cezası verildiğini belirtildi.

Son dakika... Fransada Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi

Fransa'nın Vienne kentinde, 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralanmıştı. Bu kişilerden biri hastaneye kaldırılmıştı. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun, ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak dövmesi yer alıyor.

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