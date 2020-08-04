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04.08.2020 - 21:39 | | AA

Son dakika... Fransa'da ölümler artıyor! Korkutan corona virüs açıklaması...

Gelen son dakika haberlerine göre; Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 296'ya çıktı.

Son dakika... Fransa'da ölümler artıyor! Korkutan corona virüs açıklaması...

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1039 artışla 219 bin 51'e yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 296'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 388'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 162 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 152 artarak 82 bin 318'e çıktı.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ediyor.

Bilim Kurulu'ndan "ikinci dalga" uyarısı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu Bilim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ülkede salgının her an kontrol edilemeyecek duruma gelebileceği belirtildi.

Açıklamada, sonbaharda veya kışın salgında ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunuldu.

Beyrut'ta patlama yüzlerce yaralı varLübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Beyrut'ta meydana gelen patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi. Öte yandan Reuters'ta yer alan bilgiye göre, patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın patlamayla ilgili açıklama yaptı ve "Türkiye her tür yardım için hazırdır" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Lübnan Kızılhaç Örgütü, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.
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