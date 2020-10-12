MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika...Fransa'da polis karakoluna 40 kişi havai fişeklerle saldırdı!
ABONE OL
12.10.2020 - 13:52 | | AA

Son dakika...Fransa'da polis karakoluna 40 kişi havai fişeklerle saldırdı!

Fransa’nın Champigny-sur-Marne kentindeki bir polis karakoluna havai fişeklerle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Son dakika...Fransa'da polis karakoluna 40 kişi havai fişeklerle saldırdı!

Paris Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Paris’in güneydoğusundaki Champigny-sur-Marne kentinde 40 kişilik grup karakola havai fişekle saldırdı. 

Yaklaşık bir saat süren saldırıda yaralanan olmazken 5 polis aracı ve karakolun giriş camları hasar gördü. 

Karakol yakınında yapılan incelemede çok sayıda havai fişek kovanı bulundu. 

Polis saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. 

Diğer yandan saldırının uyuşturucu çeteleri tarafından polisle süren bir hesaplaşma nedeniyle düzenlediği belirtiliyor. 

Başbakan Jean Castex de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada polisin uyuşturucuyla mücadelede geri adım atmayacağını söyledi ve güvenlik birimlerinin güçlendirileceğiniki kaydetti. 

Aynı karakol daha önce de birçok defa benzer saldırılara maruz kalmıştı.

 

Süre 40 dakikaya düşüyor! Türkiye'de ilk olacakTrabzon-Gümüşhane kara yolunda yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi'nin havalandırma sistemleri, kara yolu tünellerinde uygulanan yöntemlerin aksine, Türkiye'de ve Avrupa'da ilk kez dikey şaft yapılarıyla inşa edilecek.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 15’e yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 15’e yükseldi

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Sıradaki Haber