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Haberler Dünya Haberleri Son dakika... Fransız Bakan'dan küstah çağrı: 'Türkiye'ye önlem alınsın'
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27.10.2020 - 18:31 |

Son dakika... Fransız Bakan'dan küstah çağrı: 'Türkiye'ye önlem alınsın'

Fransız Bakan Riester, AB'den Türkiye'ye karşı önlem alınmasını istedi.

Son dakika... Fransız Bakan'dan küstah çağrı: 'Türkiye'ye önlem alınsın'

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester'den haddini aşan bir açıklama geldi. Riester, AB'nin bir dahaki zirvede Türkiye'ye yönelik önlemler alması için çağrıda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur."
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