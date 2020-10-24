Son dakika... Gece yarısı belli oldu! Koronavirüs salgınında üst üste korkunç rekorlar...

31 Aralık 2019'da Çin'in duyurduğu ve dünyanın üstüne kabus gibi çöken koronavirüs salgınında kontrol kaybediliyor.

Dünya çapında bir günde 468 bin vakanın tespit edilmesinden 24 saat sonra yeni bir rekor kırıldı, bu kez 490 bin pozitif testle yarım milyon sınırına yaklaşıldı.

Tarihi seçime günler kala ABD'de 81 bin insana koronavirüs bulaştığı tespit edildi, salgının başından bu yana kayıtlara geçen en korkunç rekor görüldü. ABD aynı zamanda 903 can kaybıyla günlük verilerde yine en üstte yer aldı.

Toplam vakaların 8,5 milyona yaklaştığı ABD'de, Reuters haber ajansına göre havalar soğumaya başladıkça her bölgede vaka sayılarında patlama yaşanıyor. Perşembe günü de 76.195 yeni vaka açıklandı. Reuters’a göre ABD günlük vaka sayısında 16 Temmuz’da 77.299 vaka ile rekor kırmıştı.

Ülkede koronavirüs ölümleri geçen hafta yüzde 13 artarken, hastaneye yatanların sayısı da son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Washington Üniversitesi’nin araştırmasına göre Şubat ayının sonuna kadar ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçebilir. Çalışmada herkesin maske takması durumunda 130 bin kişinin hayatının kurtulabileceği kaydedildi.

AVRUPA KABUSU YAŞIYOR

Cuma günü vaka sayılarında ikinci sırada yer alan Hindistan'da 54 bin teşhis konuldu, üçüncü sıradaki Brezilya'da ise 23 bin vaka görüldü.

Yeniden salgının merkez üssü haline gelen Avrupa'da üst üste rekorlar kırılıyor. Ülkenin üçte ikisinde akşamları sokağa çıkma yasağı uygulayan Fransa'da iki gün arka arkaya 40 binin üstünde vaka belirlendi.

İngiltere'de 20 bin 530, Avrupa'da 1 milyon barajını aşan ilk ülke olan İspanya'da 19 bin 851, İtalya'da 19 bin 143, Belçika'da 16 bin 746, Çekya'da 15 bin 258, Polonya'da 13 bin 632, Almanya'da 13 bin 476, Hollanda'da 9 bin 996, Ukrayna'da 7 bin 517, İsviçre'de 6 bin 634 ve Romanya'da 5 bin 28 vaka kayıtlara geçti.

Artık yaz mevsimine geçen Güney Amerika'da Brezilya'dan sonra en kötü durumdaki ülke, Arjantin. Arjantin'de 15 bin 718, Kolombiya'da 8 bin 672, Peru'da 3 bin 240 test pozitif sonuç verdi. Kolombiya'da bugün gelecek veriyle vaka sayısının 1 milyonu aşması bekleniyor.

John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya üzerinde koronavirüse yakalananların sayısı 42 milyon 200 binden fazla, can kayıpları ise 1 milyon 144 bin.