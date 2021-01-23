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23.01.2021 - 00:39 | | AA

Son dakika... Göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran Biden yönetimine dava!

ABD’nin Teksas eyaleti başsavcılığı, yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmesini 100 gün durduran Joe Biden yönetimine federal mahkemede dava açtı.

Son dakika... Göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran Biden yönetimine dava!

 

Teksas Başsavcısı Ken Paxton, yaptığı açıklamada, Biden’in göreve geldiği ilk gün imzaladığı göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran kararnamenin, ülkedeki göçmenlik yasasını ihlal ettiğini belirtti. 

Paxton, "Biden yönetimi, İç Güvenlik Bakanlığını (DHS) federal göçmenlik yasasını ihlal etmeye ve bu yasa kapsamında Teksas ile istişare ve işbirliği yapma anlaşmasını bozmaya yönlendirdi.” ifadelerini paylaştı. 

Teksas’ın Meksika’ya en geniş sınırı bulunan eyalet olduğuna işaret eden Paxton, yasa dışı göçmenlere karşı ilgili yasanın düzgün şekilde uygulanmaması durumunda vatandaşların ve kolluk kuvvetlerinin tehlikeye atılacağını savundu. 

Başkan Biden, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak 2020’de Beyaz Saray’a gelir gelmez eski başkan Donald Trump’ın yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran politikasını geri çevirmek için kararname imzalamıştı. 

DHS de perşembe günü tüm bürolarına gönderdiği genelgede, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini 100 gün için dondurarak mevcut göçmenlik uygulama politikalarını "sıfırlama ve gözden geçirme" emrini vermişti.

 

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