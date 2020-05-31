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31.05.2020 - 11:54 |

Son dakika | Göstericilere ok atmaya çalıştı! Linç...

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti yüzünden hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestoların dördüncü gününde sokaklar yangın yerine döndü.

ABD'nin Minneapolis kentinde, polisin ensesine bastırması sonucu hayatını kaybeden George Floyd adına protesto gösterileri devam ediyor. Utah eyaletinin merkezi Salt Lake şehrinde trafiği kapatan göstericilere ok ve yayıyla karşılık veren sürücü kalabalık tarafından saldırıya uğradı. O anlar anbean görüntülendi.

    ABD'de protestoculara ok attı, linç edildiMinneapolis'te siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar korkutucu boyutlara ulaştı
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