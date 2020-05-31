Son dakika | Göstericilere ok atmaya çalıştı! Linç...

ABD'nin Minneapolis kentinde, polisin ensesine bastırması sonucu hayatını kaybeden George Floyd adına protesto gösterileri devam ediyor. Utah eyaletinin merkezi Salt Lake şehrinde trafiği kapatan göstericilere ok ve yayıyla karşılık veren sürücü kalabalık tarafından saldırıya uğradı. O anlar anbean görüntülendi.