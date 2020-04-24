24.04.2020 - 21:48 | | AA
Son dakika haberi... Almanya'da 9 Türk daha corona virüsten hayatını kaybetti
Almanya'da, son 24 saatte 9 Türk vatandaşının daha yeni tip corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Berlin, Hamburg, Nürnberg ve Münih bölgelerinden 9 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Vefat edenlerden M.Y'nin eşinin de 2 gün önce Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve diğer hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ev karantinasında oldukları öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 109'a yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı 154 bin 159'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 653'e çıktı.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.