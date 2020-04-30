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30.04.2020 - 23:19 | | AA

Son dakika haberi: Almanya'da corona virüsten ölen Türklerin sayısı 135 oldu

Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 135'e yükseldi.

Son dakika haberi: Almanya'da corona virüsten ölen Türklerin sayısı 135 oldu

 

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Hannover, Münih ve Kiel bölgelerinden 5 Türk Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 135'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 162 bin 530'a, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 572'ye çıktı.

ABD donanmasına ait hastane gemisi New York'tan ayrıldıCorona virüs salgınıyla mücadele kapsamında New York’a gönderilen ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, törenle şehirden ayrıldı. Ülkede salgından en fazla etkilenen kent olan New York’ta hastanelere destek olmak üzere 30 Mart’ta New York’a ulaşan hastane gemisi, bugün Virginia Norfolk’taki donanma limanına dönmek üzere demir aldı.Vatandaşların bayraklarla uğurladığı 1000 yatak kapasiteli gemi, yaklaşık 620 sağlık mürettebatıyla Hudson Nehri üzerindeki limanda New Yorklulara hizmet veriyordu.
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