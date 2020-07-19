Son dakika haberi: Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'in Siccu köyünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Terör saldırısında 5 sivil öldü, 85 sivil yaralandı.

Patlamada çevrede hasar meydana gelirken, yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi.

Güvenlik kaynakları, terörden arındırılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini, ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

YARALANANLAR KİLİS'E GETİRİLDİ

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 15 Suriyeli, Kilis'te tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, Azez'in Siccü köyünde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan ve durumları ağır olan 15 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Burada bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.