Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüs dünyaya diz çöktürüyor! 2 milyon 700 bini aştı...
Gelen son dakika haberlerine göre dünya üzerinde kayıtlara geçmiş olarak corona virüs taşıyan insan sayısı 2 milyon 700 bini aştı. 180 binin üzerinde kişi yaşamını yitirirken, 740 bini aşkın kişi sağlığına kavuştu.
Corona virüse dair dünyadan korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Öte yandan aşı çalışmalarında da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Corona virüs haberlerini anbean aktarıyoruz.
22.26: Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 700 bini aştı.
22.05: Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti.
21.36: ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Matamela Cyril Ramaphosa'ya yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yardım teklifinde bulundu.
20.55: New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs antikor testi yapılan 3 bin kişinin yaklaşık yüzde 14'ünün enfekte olup iyileştiğinin görüldüğünü ve eyalette 2,6 milyon kişiye virüs bulaşmış olabileceğini açıkladı.
20.30: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi.
19.49: Afrika genelinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 7 bini geçti.
19.27: ABD'deki yaşlı bakımevlerinde kalan 10 bin 217 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirirken, uzmanlar, bu kadar çok ölümün nedeninin test yetersizliği olduğunu belirtti.
19.16: Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 15 bin kişi gözaltına alındı.
19.15: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi.
17:28: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle martın ortasında eğitime ara verilen Uruguay'da kırsaldaki okulların yarısından fazlası eğitim vermeye başladı.
17.17: İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 616 artarak 18 bin 738'e yükseldi.