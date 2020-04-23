Son dakika haberi... Canlı blog | Corona virüs dünyaya diz çöktürüyor! 2 milyon 700 bini aştı...

Corona virüse dair dünyadan korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Öte yandan aşı çalışmalarında da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Corona virüs haberlerini anbean aktarıyoruz.

22.26: Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 700 bini aştı.

22.05: Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti.

21.36: ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Matamela Cyril Ramaphosa'ya yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yardım teklifinde bulundu.

20.55: New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs antikor testi yapılan 3 bin kişinin yaklaşık yüzde 14'ünün enfekte olup iyileştiğinin görüldüğünü ve eyalette 2,6 milyon kişiye virüs bulaşmış olabileceğini açıkladı.

20.30: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi.

19.49: Afrika genelinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 7 bini geçti.



19.27: ABD'deki yaşlı bakımevlerinde kalan 10 bin 217 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirirken, uzmanlar, bu kadar çok ölümün nedeninin test yetersizliği olduğunu belirtti.

19.16: Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 15 bin kişi gözaltına alındı.

19.15: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi.

17:28: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle martın ortasında eğitime ara verilen Uruguay'da kırsaldaki okulların yarısından fazlası eğitim vermeye başladı.

17.17: İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 616 artarak 18 bin 738'e yükseldi.





