Son dakika haberi... Canlı blog | Dünyada corona virüse dair yaşanan son gelişler

Dünyada corona virüs kapanların sayısı 1,5 milyonu geçerken, vakaların dörtte birinden fazlası ABD'de görülüyor. Can kaybı 90 bini aştı. İtalya'da can kayıpları düşerken İngiltere ve Fransa'daki artış dikkat çekiyor.

18:25: Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de, yeni tip corona virüs kaynaklı ilk ölüm vakası gerçekleşti.



16.55 : İngiltere ve Birleşik Krallık'ta son 24 saatte 887 kişi corona virüsten yaşamını yitirdi, can kayıpları 7 bin 984'e çıkı.

16.50 : Uluslararası Kurtarma Komitesi Başkanı David Miliband, dünyanın en yoksul ülkelerine yardım yapmanın, virüsün bu ülkelerde yayılmasına izin vermekten daha az maliyetli olacağını söyledi.