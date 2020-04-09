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09.04.2020 - 18:28 | | AA / DHA

Son dakika haberi... Canlı blog | Dünyada corona virüse dair yaşanan son gelişler

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan corona virüste son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Tüm ülkelerden bilim insanları virüse aşı geliştirmek kesintisiz çalışıyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı. İşte corona virüste yaşanan son gelişmeler

Son dakika haberi... Canlı blog | Dünyada corona virüse dair yaşanan son gelişler

Dünyada corona virüs kapanların sayısı 1,5 milyonu geçerken, vakaların dörtte birinden fazlası ABD'de görülüyor. Can kaybı 90 bini aştı. İtalya'da can kayıpları düşerken İngiltere ve Fransa'daki artış dikkat çekiyor.

18:25: Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de, yeni tip corona virüs kaynaklı ilk ölüm vakası gerçekleşti.

16.55 : İngiltere ve Birleşik Krallık'ta son 24 saatte 887 kişi corona virüsten yaşamını yitirdi, can kayıpları 7 bin 984'e çıkı.

16.50 : Uluslararası Kurtarma Komitesi Başkanı David Miliband, dünyanın en yoksul ülkelerine yardım yapmanın, virüsün bu ülkelerde yayılmasına izin vermekten daha az maliyetli olacağını söyledi.

Siverek'te 1 mahalle ile 2 bina karantinaya alındıŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 bin nüfuslu Böğürtlen Mahallesi ile ilçe merkezindeki 2 bina karantinaya alındı.
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